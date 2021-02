Lundby tok VM-sølv

Maren Lundby var på fjerdeplass etter første omgang etter et hopp på 102,5 meter. I finaleomgangen landet hun på 99,5 meter og tok en overlegen ledelse.

Sara Takanashi, som var treer etter den første omgangen hoppet halvmeteren lenger, men endte to tidels poeng bak. Dermed kunne Lundby juble for VM-medalje før de to siste hopperne.

– Det var digg, skikkelig digg. Det har vært skikkelig hard jobbing for dette her. Jeg har ikke vært på pallen i dag, og ingenting tilsa at jeg skulle gjøre det i dag. Det rotteracet på slutten ble nesten for mye for meg, men jeg er kjempefornøyd, sier Lundby til NRK.

– Har du vært usikker før mesterskapet?

– Jeg har jo det, men jeg har vist at jeg har hatt mye å gå på. Det er det som har holdt meg gående. I dag måtte jeg bare gønne på, sier hun til TV 2.

– Målet var gull, men medalje er en seier for meg i dag. Jeg lurer på om jeg er mer fornøyd med dette sølvet enn gullet jeg tok i Seefeld. Da forventet jo folk det. Jeg hadde vunnet mye i forkant. Det smaker egentlig bedre i dag, sier totningen.

– Hjertesjekk

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var strålende fornøyd med VM-sølvet.

– Det er alltid spennende i mesterskap med Maren Lundby. Det har vært en god hjertesjekk gjennom årene, og jeg har klart meg gjennom tre-fire mesterskap nå, sier Bråthen til TV 2.

Klinec hoppet 100,5 meter og slo henne med 3,1 poeng. Marita Kramer, som ledet etter første omgang, greide derimot ikke å innfri som siste utøver. Hun endte på fjerdeplass, slik at Takanashi vant bronse.

Silje Opseth ble nummer seks, Thea Minyan Bjørseth nummer sju og Anna Odine Strøm nummer 19.

– Det er litt blandet. Jeg hadde selvsagt ønsket å kjempe i toppen, men jeg må ta med meg at jeg hadde utvikling i bakken i dag. Jeg ser frem til den store bakken, det er et element jeg liker enda bedre, sier Opseth til TV 2.

– Tidenes norske skihopper

Lundby kunne juble selv om hun ikke vant. Hoppdronningen med gull i forrige VM og OL, og med hele 30 verdenscupseirer på merittlista, har ikke vært på pallen i verdenscupen denne sesongen. Torsdag viste hun nok en gang at hun er best når det gjelder.

– Det betyr veldig mye. Det har ikke akkurat vært den oppladingen jeg hadde trodd og til tider har det vært liten gnist å finne. Ting er blitt avlyst og det har vært vanskelig å jobbe med det jeg skal, sier Lundby til TV 2.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen roser sin elev.

– Hun har egentlig ikke vært på dette nivået siden slutten av sesongen i fjor. Hun bruker masse energi på å finne ut hvor skoen trykker. Du ser at det plager hun, men likevel klarer hun å hente seg inn. Det er det som gjør at Maren Lundby er tidenes norske skihopper, sier Bråthen.

– Hva betyr det for laget?

– Vi føler jo hele miljøet at det er dette vi har jobbet for.—- Heldigvis blir resultatlisten riktig også til slutt, sier Bråthen, som etter første omgang svært kritisk til stilbedømmingen.

– Er du stolt og rørt?

– Det går veldig inn på meg på en positiv måte. Det er mange elementer ved det. Vi har tatt medalje i alle mesterskap på rad siden 2003. Det er en rekke ingen andre hoppnasjoner noensinne har tatt. Vi kan fortsette gjennom dette mesterskapet nå og vite at rekken fortsetter.

— Det betyr veldig mye for både guttene og jentene. Vi er ett lag når vi er i VM, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.