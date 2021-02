Hoppsjefen langer ut mot dommerne: – De gjør ikke jobben sin

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var ikke fornøyd med dømmingen i første omgang. Marita Kramer fra Østerrike ledet, til tross for at hun så ut til å være nedpå.

– Det er trist at de som sitter i dommertårnet ikke gjør jobben sin. Våre jenter setter gode nedslag og får ikke betalt for det. Det blir rett og slett komisk når det bare blir to poengs forskjell på deres hopp og Kramers og (Sara) Takanashis, sa Bråthen til NRK.

– Kramer var åpenbart nedi med rumpa, men hun skal uansett trekkes maks må landing og utkjøring, og det skjedde ikke.

Kramer var svært dyp i landingen, og TV-bildene viste at hun var nedpå, men hoppet ble bedømt som stående, og hun satte bakkerekord med sitt kjempehopp på 109 meter.

Lundby på fjerdeplass

Maren Lundby er beste norske med fjerdeplass etter første omgang i kvinnenes VM-renn i hopp. Hun er 4,6 poeng bak ledende Marita Kramer fra Østerrike.

Tre av de norske hopperne tok ledelsen med sitt hopp i HS106-bakken i Oberstdorf, men Silje Opseth som har vært vinterens beste norske kvinnehopper lyktes ikke. Hun er nummer sju som tredje beste norske.

Juniorverdensmester Thea Minyan Bjørseth leverte et kjempehopp på 99 meter og er på femteplass (13,7 poeng bak lederen). Hun ledet til Lundby landet på 102,5 meter som sjuende siste hopper.

– Det var et bra hopp. Begge hoppene i dag har vært fine, og jeg kjemper i toppen. Nå er det bare å nullstille før finaleomgangen og tenke på arbeidsoppgavene, sa Lundby til NRK.

Hoppdronningen har ikke vært på pallen i verdenscupen denne sesongen, men nå jager hun medalje i VM.

Traff ikke

Monsterhoppet førte til at Opseth på neste startnummer måtte gå ned en avsats, og hun landet på 93 meter. Hun er 19,9 poeng bak Kramer.

– Det kjentes ikke som jeg traff helt på hoppkanten, og da blir resultatet deretter, sa Opseth til NRK.

Bjørseth var glad etter sitt hopp.

– Jeg er veldig fornøyd med å få det til. Det var ikke helt maks i prøveomgangen, så det var deilig å få det til, og viktig å få en god følelse fra start i VM, sa hun til NRK.

Anna Odine Strøm var første norske i aksjon. I likhet med Bjørseth og Lundby tok hun ledelsen. Hun hoppet 92 meter og er 31,9 poeng bak lederen.

Ema Klinec fra Slovenia er nummer to (1,0 bak Kramer) og Sara Takanashi fra Japan nummer tre (2,2). Verdenscupleder Nika Kriznar var siste hopper utenfor og er på sjetteplass før finalen.