Hundrevis av kister forsvant ut i Middelhavet

Rundt 200 kister forsvant mandag ut i Middelhavet da et større skred ødela en hundre år gammel kirkegård i Italia.

Kistene tumlet bort fra fra gravstedet i Nordvest-Italia da et skred ødela en hundre år gammel gravkirkegård på mandag.

Skredet førte til at den 150 år gamle kirkegården raste nærmere 50 meter ned i Middelhavet.

I tillegg ble også to kapeller ødelagt i skredet.

Jordskredet skjedde i den italienske kystbyen Camogli etter en periode med dårlig vær i området. Fortvilte innbyggere lurer nå på hva som har skjedd med deres avdøde slektninger, skriver BBC.

Videoen viser blant annet redningsarbeidere i båter som lette etter om lag 200 kister i vannet utenfor Camogli, nær Genova i Italia.

– Rundt ti av de anslagsvis 200 kistene ble reddet, sa Giagomo Giampedrone, som vurderer sikkerheten i regionen, til BBC.

Heldigvis var kirkegården stengt for offentligheten da skredet skjedde, noe den alltid er på mandager.

Giampedrone fortalte at tjenestemenn blokkerte området under kirkegården etter raset for å holde kistene fra å flyte ut på havet.