Vant «Mesternes mester» etter blodslit: – Aldri vært så sliten

«Mesternes mester» har nok engang blitt en seermagnet for NRK, og til sammen har cirka 1,5 millioner nordmenn fått med seg hver episode. Koronaen gjorde at produksjonen for første gang tok serien hjem til Norge, og fredag sto Aksel Lund Svindal og Håvard Tvedten i den store finalen.

Etter en lang og slitsom finale ble det Lund Svindal som stakk av med seieren.

– Jeg er sliten.. De der ballene med 80 kilo vann i, de hadde vi tidligere i uka også. De er helt jævlige, sier han til God kveld Norge rett etter at seieren er et faktum.

Se «behind the scenes»-bilder fra finalen og intervjuer med finalistene rett etter målgang i videovinduet øverst.

BLYTUNGT: Aksel beskriver denne ballen med 80 kilo vann som "helt jævlig". Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV / NRK

På felgen

Håvard Tvedten er også helt ferdig når han snakker med pressen.

– Det var et tidspunkt der jeg bare håpte at Aksel skulle treffe. Jeg var altså så sliten, og så på felgen at.. Ja.. Det var en hard finale, det kan jeg bare med hånda på hjertet si, smiler den tidligere håndballproffen.

På NRK er finalen naturligvis klippet ned, mens i virkeligheten drev finalistene på i det som føltes som en evighet. Til slutt måtte produksjonen bryte inn og be gutta rulle ballen rundt hinderet de i utgangspunktet skulle over.

– Jeg har knapt vært så sliten noen gang, sier Tvedten.

– Ikke engang i din profesjonelle karriere?

– Nei, dette er utmattende på en helt annen måte. Man graver så dypt etter små krefter, også får man så mange slag i trynet når man ikke treffer. Det er demotiverende, men samtidig er det det dette handler om. Presse grenser og ta ut det lille ekstra. Aksel er en verdig vinner, og det er utrolig gøy å kjempe mot han.

PÅ FELGEN: Håvard Tvedten var så sliten at han bare håpte Aksel skulle treffe. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

– Tøffeste vi har laget

Programleder Dag Erik Pedersen beskriver finalen som det råeste han har vært med på - og han har vært med gjennom alle 12 sesongene.

– To utmattede fyrer som skjøt med sprettert på slutten, jeg syntes det var helt fantastisk. Aldri har vel en vinner måtte slite så enormt for å passere den målstreken, sier han.

Pedersen mener denne sesongen, som har blitt spilt inn i Arendal, er det beste de har levert.

– Det har vært unntakstilstand, vi er bare lykkelige over at vi har fått lov til å produsere og gjennomføre sesong 12. Her jeg står på stranda i Fevik nå så tenker jeg at det er det tøffeste vi har laget noen gang, sier programlederen.

FORNØYD: Programleder Dag Erik Pedersen er svært fornøyd med årets sesong i Arendal. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Usikker på kneet

Lund Svindal sier at han best vil huske samholdet med de andre deltagerne.

– Du blir veldig godt kjent når du er så tett sammen. Vi konkurrerer sammen og spiser alle måltider sammen. Også har vi hatt noen konkurranser som har vært knallharde. Jeg tror det er en miks av de harde konkurransene og folka jeg har gjort det sammen med som blir minnene, sier han.

VINNER: Etter et blodslit kunne Aksel heve pokalen over hodet. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

På spørsmål om kroppen er like hel drar han litt på det.

– Det er en grunn til at jeg ga meg med alpint, jeg har særlig et kne som ikke er så bra. Det har fått kjørt seg på noen av øvelsene. Det blir nok noen rolige dager nå, sier Lund Svindal.

Etter tre uker på innspilling gleder han seg til å komme hjem til kjæresten Amalie Iuel, men er usikker på om det blir noen feiring.

– Hun vet det ikke, dette er jo helt hemmelig.. Vi får se, ler han.