Elbilåret 2021: Disse kan du glede deg til

2020 var det første året elbil-andelen bikket 50 prosent. I år forventes det at vi skal få en enda høyere andel.

Noe av bakgrunnen for at det kan være realistisk, er at utvalget kommer til å bli bedre enn noen gang. Det rett og slett renner inn med elbilnyheter i månedene framover.

Akkurat dette har vi valgt å snakke litt om i Brooms aller første podcast. Den har premiere i dag. Og ett av temaene der, er altså hvilke elbiler vi gleder oss til.

Her diskuteres både amerikanske, Europeiske og ikke minst kinesiske modeller som er på full fart inn i det norske markedet.

I første episode av BroomPodden snakker vi også om ukens testbiler, vi får besøk av Geir Scahu og vi tar en nærmere titt på tre bruktbiler i ulike prisklasser.

Hør første episode av BroomPodden her

Du finner også BroomPodden på Spotify

Hongqi E-HS9 er en av flere spennende elbilnyheter fra Kina, som kommer i 2021.

Vil være dagsaktuelle

– I BroomPodden ønsker vi blant annet å snakke om dagsaktuelle temaer. Og det er vanskelig å ikke komme innom elbil, da. Samtidig er det veldig spennende med alt som skjer på den fronten nå. Motviljen er blitt mindre, og produktene bedre. Selv om det fortsatt er en del som ikke sitter som det skal, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

Han følger nybilmarkedet tett, og er spent på hva 2021 vil bringe.

– Som regel dukker det opp en eller to overraskelser. I år er det nok de nye merkene fra Kina som kan gjøre seg mer gjeldende enn mange nok hadde forventet.

Brooms bilekspert, Benny Christensen, journalist Mats Brustad, redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen og redaktør Knut Skogstad (ikke med på bildet) er alle delaktige når Broom i dag lanserer første episode av BroomPodden.

Dette har vært en vinner på bruktimport

Toyota øverst

Så langt i år, har allerede Volvo XC40, Peugeot e-2008, Polestar 2, Nissan Leaf og MG ZS gjort seg bemerket på registreringsstatistikken.

– Samtidig skal det sies at enn så lenge, per midten av februar, er det Toyota Rav4 som er Norges mest solgte bil. Forklaringen her, er at den endelig kommer som ladbar hybrid. Så det handler til dels om elektrifisering, det også, påpeker Skogstad.

De nye salgstallene blir også diskutert i den nye episoden.

Kjente spalter

BroomPodden kommer til å ha noen faste poster, der Broom-leserne vil kjenne seg igjen. Blant annet blir det møte med Brooms bilekspert, Benny Christensen, som gjør Spør Benny-spalten digital. Broom-Benny svarer på spørsmål som kommer inn - og vi tar opp en del tema mange nok vil kjenne seg igjen i.

– Podcast er en mulighet til å bli mer personlig. Jeg ser på det som at vi ønsker å være med leserne våre som passasjer på bilturen. Så har de noen å høre på. Vi skravler om ting vi håper de synes er interessant å lytte til, og forhåpentligvis kan vi engasjere, formidle litt informasjon og underholde, sier Brooms egen bilekspert, Benny Christensen.

Norges-favoritten har fått to viktige nyheter

Kjendis-faktor

Det er også planlagt å ha en gjest i studio med jevne mellomrom. I første episode er det Geir Schau, kjent fra Radio Norge, som er på besøk.

– Jeg kan røpe så mye som at han fikk sparken som mekaniker hos Møller Bil i sin tid. Latteren sitter også løst når Geir begynner å snakke om sin 90 år gamle mor ute i trafikken, smiler Broom-journalist, Mats Brustad.

– Vi skal prate om alt mulig. Det blir personlige historier, nyheter, nybiler og bruktbiler, billige og dyre biler – og selvsagt både elbiler og bensin- og dieselbiler. Det er mye som skjer nå, og vi opplever at enda flere har et informasjonsbehov om bil. Samtidig vil vi forsøke å underholde. Det er jo litt av grunntanken bak Broom-konseptet, sier Knut Skogstad.

Lytt til første episode av BroomPodden her:

Hva synes du om podcasten vår? Send ris, ros og innspill til redaksjonen@broom.no

