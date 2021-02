Dortmund-topp forundret over Haaland-agentens utspill

Det spekuleres i aviser over hele Europa om hva som blir neste stoppested for Erling Braut Haaland når han forlater Dortmund.

Mino Raiola, som er jærbuens agent, kastet bensin på ryktebålet da han tirsdag at det bare er ti klubber som har råd til å kjøpe Haaland. Dette inkluderte fire klubber fra Premier League, fortalt superagenten.

Dortmunds sportssjef Michael Zorc lar seg ikke irritere av Raiolas utspill, men han er forundret over at hele ti klubber skal være aktuelle.

– At Erling kommer til å gå til en toppklubb på et eller annet tidspunkt etter tiden i Dortmund, er klart som dagen. Skal jeg være ærlig, så kommer jeg ikke engang på ti klubber, sier Zorc til Sport1.

Sport1 ramser opp Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Bayern München, Juventus, Inter, Real Madrid, Barcelona og Paris Saint-Germain som de ti klubbene som kan bli Haalands nye klubb.

– Erling verken ønsker eller kommer til å gå til hvilken som helst klubb når han forlater Dortmund. Vi er glade for at Erling er her, og han er verdifull for oss. Vi har han fortsatt med i fremtidsplanene. Han virker ikke utilpass i Dortmund, og vi tror at vi kan nå målet om å kvalifisere oss til Champions League, sier Zorc på en pressekonferanse torsdag.

Dortmund er for tiden helt nede på sjetteplass i Bundesliga med seks poeng opp til fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

Haaland skal ifølge rapportene ha en utkjøpsklausul på 765 millioner kroner i kontrakten, men denne slår ikke inn før sommeren 2022.

Haaland står med 27 scoringer på 25 kamper denne sesongen.