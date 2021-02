Tårevåt Klæbo etter hilsen

Johannes Høsflot Klæbo (24) vant VM-gull på sprint i Oberstdorf.

– Jeg er like imponert hver gang Johannes går. Jeg blir like nervøs som da han stilte opp i verdenscup og VM for første gang. Det er ikke noe annet å si enn at dette var rått. Grattis, Johannes, sier Ola Høsflot Klæbo (20).

Da TV 2 viste en hilsenen fra lillebror, var langrennsstjernen tydelig rørt.

– Det betyr jo mye. I dag har det vært mye følelser i sving. Da jeg kom i mål og ringte faderen, klarte jeg ikke å holde tårene tilbake. Bare dette her (hilsenen) er sterkt å se. Jeg tror det er mest fordi jeg har tatt valg i år om at disse dagene er de viktigste, og da er det stort å innfri, sier Klæbo.

Klæbo har isolert seg og droppet flere renn for å begrense smittefaren.

– Det er klart det har vært krevende for hele gjengen når jeg ikke har fått lov til å treffe dem. Pappa og morfar har jeg sett mye den siste måneden, og det er jeg utrolig glad for. Det er verdt hver time og hver dag når det går som det gjorde nå. Da kan det være dritt så lenge man bare vil, sier Klæbo.

– Men jeg har vært nevøs og gruet meg til skirennet. Det var mye følelser i dag, fortsetter Johannes Høsflot Klæbo.

24-åringen virket også lettet etter VM-triumfen.

– Det har vært tøft de siste dagene med mye valg frem og tilbake på løype og så videre. Å kunne stå her og å ha fått det til, er selvfølgelig stort, sier Klæbo, som går skiathlon på lørdag.

– Det blir spennende å se hva som skjer nå. Nå er fokus på å prøve å komme gjennom her (intervjusonen), komme tilbake til hotellet, få i meg mat og begynne på restitusjonen. Så skal vi legge en plan og gå gjennom løypen. Nå kan jeg i hvert fall senke skuldrene og prøve å gjøre så godt jeg kan. Det blir selvfølgelig spennende og brutalt, sier han.