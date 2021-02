Svenskenes stjerne gikk hele veien tilbake til hotellet etter skuffelsen

Linn Svahn (21) var den store favoritten før kvinnenes VM-sprint. 21-åringen tok seg oppskriftsmessig videre fra kvartfinalen. I semifinalen ble det bom stopp.

En tydelig skuffet Svahn gikk med raske skritt gjennom intervjusonen. Sprint-nedturen kom dagen etter at hun ble kalt en «trassig tenåring» av den svenske skilegenden Torgny Mogren. Kritikken kom etter at Svahn var ekstremt kortfattet i sine svar på svenskenes pressekonferanse tirsdag.

Gikk hjem

Etter sprint-exiten var ikke Svahn mer snakkesalig. Etter en lynkjapp prat med SVT forsvant hun bort til den svenske smørebussen. Deretter begynte Svahn å gå i retning hotellet. En gåtur på drøyt 20 minutter.

I likhet med Svahn forvant også Emil Iversen ut i semifinalen. Han fikk med seg at det gikk skeis også for den svenske jenten.

– Det er gledelig at hun ryker ut. Det er et lite plaster på såret, sier han spøkefullt.

Maiken Caspersen Falla mener det ikke kom som et sjokk at Svahn ikke innfridde favorittstempelet.

– Ja, hvor ble det av henne? Hun har ikke gått så mange VM. Det ble litt som spådd på forhånd. Store favoritter kan av forskjellige grunner tabbe seg ut, og hun gikk i den fella i dag, sier Falla.

– Hun røk vel ut i semien. Det var det siste jeg hørte. Jeg så henne ikke mer, sier Ane Appelkvist Stenseth.

– Kan vekke jævelen i henne

Tiril Udnes Weng tror Svahn er svært revansjesugen etter sprint-nedturen.

– Det var ikke så mye å snakke høyt om i dag. Det er ikke lett å levere hver gang. Hun hadde presset på seg, og jeg tipper dette vekker jævelen i henne, sier Udnes Weng.

Svenskene er overrasket over den tidlige Svahn-exiten.

– Det der var ikke den Linn Svahn vi har sett de siste to årene. Det var åpenbart at man ikke kjente igjen slik hun var før mesterskapet med tanke på hvordan hun opptrådte. Jeg tror hun har vært bekymret for skaden sin, sier SVTs ekspertkommentator Anders Blomqvist.

Svahn, som skadet skulderen sin i verdenscupsprinten i Ulricehamn for tre uker siden, pratet med treneren sin Ola Ravald på vei tilbake til hotellet.

– Hun har hatt dette som sitt store mål hele sesongen. Når hun kjenner at kroppen ikke svarer og hun ikke er der hun vil, blir hun skuffet, sier Ravald til SVT.

