Blir helt satt ut av det som skjer i TV-studio

Siv Jensen overrasket mange da hun annonserte at hun går av som leder av Fremskrittspartiet etter 15 år i sjefsstolen.

I et kvart århundre har hun vært med på å prege norsk politikk.

– Jeg er kjent som Frp-Siv, men jeg vil være mer tante-Siv og søster-Siv, sa hun på den hasteinnkalte pressekonferansen forrige torsdag.

Nytt kapittel

Nå ser den erfarne politikeren frem mot et nytt kapittel i livet.

SPENT: Siv Jensen gjestet TV 2-programmet Presseklubben. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg vet jo ikke hvordan dette kommer til å utspille seg, sier Jensen i TV 2-programmet Presseklubben, og fortsetter:

– Når jeg går av som partileder i mai, så vil jo trykket rundt meg bli mye mindre enn det er nå. Så jeg har jo ganske god tid på å omstille hodet og tenke på hva jeg skal bli når jeg blir stor.

Se det sterke øyeblikket der Siv Jensen overraskes på direkten, i videovinduet øverst i saken.

– En wake up-call

Frp-familien, som hun kaller dem, har vært viktig for Jensen. Men sin egen familie setter hun over alt. Der har det vært svært tøffe stunder.

For halvannet år siden mistet Sivs søster, Nina Jensen, mannen sin til kreft. Og sønnen Eik, som nå er to år, mistet pappaen sin.

– Endret det noe i deg?

– Det er klart at det har endret mye i meg og hos familien. Vi tenker jo ofte sånn at det er de eldste blant oss som vi kommer til å miste først. Og så plutselig mister man noen som man ikke hadde regnet med at skulle bli borte så tidlig, sier Siv Jensen.

Det ble en vekker for henne.

– For meg så var det en skikkelig wake up-call. Jeg kan ikke lenger drive å utsette alt jeg har lyst til å være med på sammen med familien min.

– Nå har jeg riktignok vært flink til å prioritere familien min i alle disse årene. Men jeg har også måttet la være å være med på ting som betyr noe for familien. Og jeg vil bare ikke gjøre det mer.

– Betyr alt for meg

Nå gleder Jensen seg til å tilbringe mer tid sammen med familien – og spesielt sine kjære tantebarn.

– De betyr alt for meg. Det å følge dem, være med dem og lære dem ting er utrolig berikende, rett og slett.

Og det er nettopp tantebarnas rørende hilsen, som du kan se i videovinduet øverst i saken, som setter Jensen helt ut.

Det å tenke på den minste av dem, lille Eik på snart tre år, gjør spesielt inntrykk på Jensen.

– Det er en liten gutt som skal vokse opp hele livet sitt uten en pappa. Og i den fasen han er nå, så skjønner han kanskje ikke helt hva det er. Men det han skjønner, er omsorgspersoner.

Hun utdyper:

– Og da kan man ikke bare være der litt sånn av og til. For meg har det vært viktig å følge ham opp hele tiden. For han må ikke kjenne på noen usikkerhet rundt de som er omsorgspersonene hans.

– Og det er veldig viktig for meg.

