Tromsø IL oppfordrer til boikott av fotball-VM: – Et mesterskap bygget på lik

Flere supportere rundt om i Norge har delt sin misnøye om det kommende verdensmesterskapet i Qatar. Tromsø IL skriver på sin hjemmeside at «det er på tide å ta noen steg tilbake».



– Tromsø IL vil oppfordre Norges Fotballforbund til å gå inn for en boikott av Fotball VM 2022. Vi mener at hvis Norge kvalifiserer seg gjennom den kommende kvalifiseringen, bør vi takke nei til å reise til Qatar. Tromsø IL vil heller ikke ta del i promotering av VM 2022 på våre kommunikasjonsflater, skriver klubben videre.

Tromsø IL legger trykk på at denne meldingen er på vegne av hele klubben. Både supportere, ledelse og spillere, representert av den tidligere landslagspilleren Ruben Yttergård Jenssen, støtter oppfordringen. Kritikken går på mange døde gjestearbeidere i VM-nasjonen, ineffektiv dialog og sportsvasking.

– Vi bør tenke over hva som er fotballens idé og hvorfor så mange elsker vår idrett. Det at korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere er fundamentet til det viktigste vi har, VM, er overhodet ikke akseptabelt. Dermed kan vi ikke lenger sitte og se på at mennesker dør i fotballens navn. Det er på tide å sette hardt mot hardt, står det i artikkelen til Tromsø IL.

Flere kan slenge seg på

Tromsø IL ble med det den første klubben som la frem en oppfordring til boikott. Andre supportergrupper er i ferd med å legge frem et lignende forslag til klubbene sine.

– Vi har oppfordret fotballforbundet utallige ganger om å ta et standpunkt, men det ser ikke ut til å skje. Da er det vår plikt å sørge for at de er nødt til å ta det standpunktet, sier Bjørnar Posse Sandboe, Stabæk-supporter og tidligere talsmann for Norsk Supporterallianse.

I likhet med Tromsø, har både Stabæk- og Rosenborgsupportere med medlemskap sendt inn forslag til de respektive årsmøtene om at klubbene skal fremme – eller støtte et forslag på fotballtinget neste år om at landslaget ikke skal delta i et VM i Qatar.

Forslag er sendt til @Stabaek i kveld:



Stabæk Fotball skal ta et klart standpunkt overfor NFF mot mesterskapet i Qatar. Klubben skal enten selv fremme forslag på Fotballtinget om at Norge skal avstå fra å delta i mesterskapet, eller støtte tilsvarende forslag fra andre klubber. — Posse (@possesandboe) February 24, 2021

Det jobbes med å sende inn lignende forslag i flere supportermiljøer landet rundt.

Ønsker avstemning på fotballtinget

– Supporterne har stort makt i denne saken. Vi målbærer noe mange mener – at det er på tide å rette seg litt opp i ryggen nå, og si at vi ikke kan delta i et fotball-VM på disse premissene, sier Kenneth Kjelsnes, medlem i Kjernen.

– Vi er rivaler til vanlig, men enes om denne saken. Det gjør oss enormt sterke, sier Sandboe.

Forslaget må taes til fotballtinget dersom én klubbs årsmøte får flertall om for å fremme et forslag om VM-boikott. Fristen for å sende inn forslag til førstkommende fotballting i mars gikk ut i november. Derfor mobiliserer supporterne inn mot fotballtinget neste år.

– Kommer forslaget opp på tinget, så skal vi lytte til det. På det tidspunktet vet vi også om vi er kvalifiserte eller ikke, sier president i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen.

Rystende rapport

Over 6500 gjestearbeidere har mistet livet i Qatar siden landet ble tildelt fotball-VM i desember 2010. Det viser en analyse utarbeidet av den britiske avisen The Guardian.

VIL PÅVIRKE LOKALT: Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Det gir et snitt på tolv døde hver dag siden.

Men trolig er det totale dødstallet langt høyere, ettersom analysen ikke inkluderer et betydelig antall gjestearbeidere fra Filippinene og Kenya.

Den internasjonale arbeiderorganisasjonen (ILO) og arbeidstakerorganisasjonen ITUC har tidligere kommet med krass kritikk av forholdene for gjestearbeiderne som bygger VM-anlegg, og Amnesty International har gjentatte ganger stemplet arbeiderenes bo- og arbeidsforhold som uholdbare.

– Vi må spørre NFF om dette er noe de vil være med på – går dere god for dette mesterskapet? Skal spillere, trenere og forbundet være med på legitimere det som har skjedd ved å delta – det er det reelle spørsmålet. For enten er du med på det, eller så er du det ikke, sier Sandboe.

KLAR FOR KVALIK: Erling Braut Haaland (i midten) og Norge starter reisen mot Qatar-VM med første kvalifiseringskamp i mars. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fotballpresidenten svarer:

– Jeg mener at det er å trekke det langt å si at man legitimerer det. Det å boikotte, ville nesten være som å snu ryggen til det som skjer der nede. Vi har holdt en linje om å prøve å påvirke forholdene der nede sammen med de nordiske landene, forklarer Svendsen.

– Må ikke undervurdere oss selv

Han peker videre på at NFF aldri har støttet FIFAs beslutning om å tildele Qatar VM og at organisasjoner som ILO og Amnesty har gitt dem råd om ikke å boikotte mesterskapet.

Selv om fotballpresidenten karakteriserer forholdene for gjestearbeiderne som uakseptable, ville en eventuell boikott være et «skuldertrekk» i internasjonal sammenheng, ifølge Svendsen.

Det er ikke supporterne enige i.

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere oss selv, og noen er nødt til å starte. Hvorfor skal ikke det være Norge? spør Kjelsnes.

– Her er det et mesterskap bygget med lik. Det er 6500 døde – nesten 1000 mer enn tilskuersnittet i Eliteserien i 2019? Skal man sitte i Norge og si at det er «litt dumt», men at vi får dra ned å synliggjøre holdningene? Man synliggjør heller holdningene sine med å si at man ikke vil være med på dette, sier Sandboe.

Fotball-VM i Qatar avholdes mellom 21. november og 18. desember i 2022.