Tilbake i september 2019, signerte Aksel Lund Svindal avtalen som gjorde han til global ambassadør for Porsche. Det skjedde faktisk på Tjuvholmen i Oslo – med både administrerende direktør i Porsche AG, Oliver Blume, og journalister fra hele verden på plass.

Porsche har siden det hatt voldsom suksess med sin første elbil, Taycan, i Norge.

4. mars skal oppfølgeren, Sport Turismo, avdukes. Det er en litt mer praktisk "stasjonsvogn"-utgave av Taycan – som også får bedre bakkeklaring. Det er naturligvis en bil ski- og bilentusiasten Lund Svindal gleder seg til.

– Taycan er et flott konsept. Den viser at det ikke er en motsetning mellom elbil og sportsbil. For de av oss som kjører mye på ski blir det interessant også å få en litt mer praktisk og romslig utgave.

Taycan Cross Turismo har allerede vært på besøk i Norge.

Skinstruktør

I dag slipper Porsche en helt ny filmsnutt, The perfect line, der Lund Svindal og sjefdesigner hos Porsche, Michael Mauer, er med.

De to snakker om betydningen av "den perfekte linjen", enten det handler om å finne traseet i alpinløypa, eller designe en bil.

Mauer og Lund Svindal har dessuten mer til felles. Mauer var nemlig skinstruktør før han startet på studiene sine. I filmen får de to utfolde seg på ski.

Michael Mauer og Aksel Lund Svindal er med i en ny Porsche-film. Foto: STEFAN_BOGNER

– Det er fascinerende å prate med Aksel, for vi har en del felles referansepunkter. Både rundt bil og å stå på ski, sier Mauer.

Vil kjøre mer på bane

Alle som har sett Aksel Lund Svindal stå på ski, har nok skjønt at han er utstyrt med et over middels konkurranseinstinkt. Og nå som han har bedre tid til å drive med bilkjøring, vil han gjerne bli raskere bak rattet, også.

– Jeg skulle gjerne hatt enda mer tid på bane. Jeg elsker å lære om den perfekte linjen, der også.

Han håper det blir anledning til å gjøre mer av det i år. Mange av planene for 2020 måtte droppes, på grunn av pandemien.

Har to eldre 911-er

Hjemme i garasjen har Aksel Lund Svindal to private Porscher. Begge er eldre utgaver av sportsbil-ikonet 911.

– Jeg er stor fan av de luftkjølte modellene, og har en 1966- og en 1981-modell. Jeg liker litt "outlaw"-stil, så alt trenger ikke å være originalt. Men det spørs om ikke jeg får selge den ene av de, og heller bruke litt mer penger på den som blir igjen.

Slik ser konsept-utgaven av Cross Turismo ut. 4. mars avdukes produksjonsmodellen.

Stort skifte

Mauer er på sin side ikke i tvil om at overgangen til elektriske motorer er større enn den fra luftavkjølt til vannavkjølte motorer. Selv om det siste også var kontroversielt, i sin tid.

– Vi vil gå inn i framtiden, uten å ignorere fortiden. Mye av jobben med Taycan handler om at den skal se ut som, føles som og oppføre seg som en Porsche – selv om den har elmotor, sier Mauer.

Med neste elektriske modell like rundt hjørnet, er det foreløpig mye som tyder på at strategien har truffet godt.

