PL-legendens beskjed til Ødegaard: – Bare å plukke opp telefonen

Martin Ødegaard har vært Premier League-spiller i fire uker, og har også fått tillit fra start i Arsenals to seneste ligakamper.

Forut for søndagens oppgjør mot Leicester har TV 2 tatt en prat med Joe Cole, i sin tid en av Premier Leagues store profiler og ett av engelsk fotballs mest omtalte talenter noensinne.

Den nå 39 år gamle tidligere midtbanemagikeren er klar på at han har klokkertro på at Ødegaard kan utrette store ting i engelsk fotball.

– Han er en talentfull gutt. Arsenal er en fantastisk klubb med tanke på å utvikle spillere, og Mikel Arteta er den riktige mannen for ham for øyeblikket. Han spiller på den riktige måten, der han får brukt sine tekniske ferdigheter. Jeg ønsker ham alt det beste, sier Cole.

Var selv ett av engelsk fotballs mest omtalte talent

Selv gikk den en gang så lekne midtbanespilleren Cole gradene hos Arsenals London-rivaler West Ham, der det siste halvdel av 90-tallet tidlig gikk gjetord om at klubben satt på ett av de største talentene i engelsk fotball på årevis.

Sammenligningene med Paul «Gazza» Gascoigne var mange og hyppige, Manchester United ville hente Cole for 100 millioner kroner som 16-åring (da rekordsum for en unggutt i engelsk fotball) og det ble hevdet at Cole allerede i en alder av 14 år var bestemann på West Hams A-lag sine treninger.

– Jeg var heldig som var i en super klubb med tanke på det å utvikle spillere. Stien var allerede gått opp for meg, for Rio Ferdinand og Frank Lampard hadde vist at det gikk an å lykkes. Jeg hadde store trenere, og Harry Redknapp hjalp meg mye. West Ham var forut for sin tid med tanke på at alt handlet om det tekniske, svarer han beskjedent når TV 2 spør om sannhetsgehalten i det at Cole var best på A-laget som 14-åring.

Mener mye handler om det mentale

Midtbanestjernen skulle etter hvert skifte beite til Chelsea, der han under José Mourinhos ledelse ble en av profilene i et lag som sikret seg to ligatitler på rad mellom 2004 og 2006. Cole vant også ligaen under Carlo Ancelotti i 2009/10, samt flere cuptriumfer med de blå.

LYKTES: Joe Cole feirer sin tredje PL-tittel, i mai 2010. Foto: Carl De Souza/AFP

Med andre ord oppfylte han profetien om at han ville prege Premier League, noe som langt ifra er tilfelle for alle som hausses opp som barnestjerner og som gis enorme mengder oppmerksomhet allerede i ung alder.

– Det er enkelt å sette merkelappen «potensial» på noen, men det er tøft å virkeliggjøre. I fotballverden har det vært mange som skulle bli store spillere. Men når alt kommer til alt, må du ha mye mental styrke for å bli profesjonell fotballspiller, sier Cole.

Tydelig beskjed: – Dette er meldingen til yngre spillere

Selv debuterte han i Premier League tilbake i 1999, og er klar på at hverdagen dagens unge stortalenter vokser opp i stiller enda tøffere krav til den mentale styrken.

– Disse guttene har mye mer som skjer i livet sitt enn det vi hadde, med sosiale medier og slike ting som de må lære seg å håndtere. Jeg var heldig som hadde en god familie og gode venner i ryggen. Og så jobbet jeg alltid hardt. Fra dag én og til min siste dag i karrieren. Jeg elsket det jeg gjorde, og jeg jobbet hardt med det, sier han, og fortsetter:

– Hvis du jobber hardt, i ethvert yrke, uansett hva du gjør, så vil du lykkes. Noen ganger kommer du deg ikke helt til topps, men du når din egen topp. Dette er meldingen til yngre spillere. Det handler ikke om andres forventninger, men om å prestere og være den beste mulige utgaven av seg selv. Jeg var enkelt og greit kapabel til det på grunn av støttespillerne jeg hadde rundt meg. Jeg er veldig heldig som fikk ha den karrieren jeg hadde.

Åpner for å bistå: – Han kan bare plukke opp telefonen

Men der Cole var heldig nok til å vokse opp i en verden uten sosiale medier og med færre mulige avsporinger med tanke på det å holde beina på bakken, er nettopp Ødegaard en av dem som har vært verdenskjent siden han som 15-åring gjorde Tippeligaen til sin egen.

Overgangen til Real Madrid som 16-åring gjorde unggutten fra Drammen til «den å følge med på» i internasjonal fotball, og nå seks år senere er Cole glad for å se at han er i ferd med å stable på beina en karriere som kan bli strålende.

STARTET STORKAMPEN SIST: Martin Ødegaard i aksjon mot Manchester City og Ilkay Gündogan. Foto: Shaun Botterill/AFP

– Han har hatt en interessant start på sitt fotballiv. Jeg vil følge nøye med på ham, og håper han kan utvikle seg til å bli den spilleren vi alle håper at han kan bli. Det vil være stort om han kunne fortsette å utvikle seg og nå toppen , sier engelskmannen.

Cole er også — sine Chelsea - og West Ham-sympatier til tross —klar på at han ønsker nordmannen alt godt i Arsenal. Og dersom den nylig London-innflyttede nordmannen trenger råd og vink på veien, er døren åpen hos den tidligere Premier League-profilen.

– Han har hatt en veldig interessant reise. Hvis han noensinne trenger noen å lene seg på for å dele erfaringer, kan han bare plukke opp telefonen. I fotballen er vi en familie, sier Cole.

