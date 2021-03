Marcus og Martinus (19): – Redd for at det skal ta slutt

Tvillingbrødrene frykter at musikkarrieren plutselig kan være over.

I ukens episode av «Helt Harald» drar Harald Rønneberg til Trofors for å besøke de 19 år gamle tvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen, bedre kjent som Marcus & Martinus.

Helt fra de vant Melodi Grand Prix junior i 2012 har det gått slag i slag for de populære ungpikeidolene. I 2016 ble de kåret til «Årets spellemann», og de har holdt tusenvis av konserter i både inn- og utland.

Forskjellige planeter

Da er det deilig å finne roen hjemme i Trofors.

– Trofors er utrolig viktig for oss. Det er som å leve på to forskjellige planeter. Med en gang vi kommer utenfor Trofors blir det noe helt annet, forklarer brødrene i programmet.

Men selv om de ser på Trofors som sin egen lille boble, hender det at det kan bli litt mye i hjembygda også.

– Når det er sommer kommer det fem til ti stykker på døren vår hver eneste dag. Folk fra hele Europa. Jeg har sett flere som kjører forbi huset vårt og filmer. Det har også vært fans som har tatt bilder inn gjennom vinduene, forteller Martinus og legger til at de har økt sikkerheten rundt sitt eget hus.

HYTTEKOS: Marcus og Martinus snakker om fremtiden i Helt Harald. Foto: Skjermdump/TV 2

Redd for at det skal ta slutt

Likevel innrømmer de at de er redde for at det hele plutselig skal være over.

– Ja, det er jeg. Jeg vil jo leve av dette, og hvis det tar slutt er jo det veldig dumt, sier Martinus i programmet.

– Selvfølgelig. Og det er jo en grunn til at vi fortsatt går på skole i tilfelle noe skal skje. Men musikk er det vi har lyst til å holde på med resten av livene våre. Vi har allerede holdt på i åtte år, men vi vil jo holde på i 50 år til, sier Marcus.

Dermed må de ta steget videre fra å være barnestjerner til å bli voksenartister. Det er et steg de er klare til å ta.

– Folk har sett på oss som barnestjerner så lenge, og det er det vanskelig å gå bort fra, forteller Marcus.

– Men sørover i Europa ble vi ikke oppdaget før vi var 16, så overgangen er lettere der. De så ikke vår barndom og hvordan vi startet med musikken. Så overgangen blir lettere der ute enn i Skandinavia, hvor alle har vært med hele veien, forklarer de.

Voksenartister

Nå må de igjennom en prosess med sine skandinaviske fans – en prosess de håper fansen blir med på.

– Vi må få dem til å forstå at vi vil fortsette med musikken, men at vi begynner å bli mer voksen og det blir musikken vår også. Men fansen blir også mer voksen, så vi er klare for å ta den overgangen, konstaterer Marcus.

At de to brødrene liker å kaste seg ut i nye utfordringer er det ingen tvil om. I «Helt Harald» skal de nemlig rafte ned Numedalslågen i en trebåt.

Hvordan det går, ser du i «Helt Harald» på TV 2 mandag klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo nå.