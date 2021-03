Ancelotti åpner for forlengelse: – Vil være her så lenge som mulig

MANDAG: Se Everton - Southampton på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 19.00.

Mange øyenbryn ble hevet da den meritterte manageren Carlo Ancelotti ble annonsert som Evertons nye manager halvveis ut i forrige sesong. Italieneren, som blant annet har vunnet Champions League tre ganger, har en kontrakt som strekker seg ut 23/24-sesongen. Nå åpner han for å bli enda lenger.

– Om jeg er her i 2024, betyr det at jeg har gjort en god jobb, og da er det sannsynlig at kontrakten forlenges. Jeg trives godt her og jeg vil gjerne være her så lenge som mulig, sier Ancelotti.

Etter å ha avsluttet forrige sesong på en skuffende tolvteplass, er målet denne sesongen å kvalifisere laget til Europa-spill. Med 14 kamper igjen av sesongen ligger Ancelottis mannskap på en foreløpig sjuendeplass, men de vil ta seg forbi byrival Liverpool dersom de tar poeng i sin hengekamp.

– Nå skal vi møte lagene nærmere bunnen og det har vært et problem for oss. Det må vi håndtere. Det er stor konkurranse i denne ligaen, det ser vi også på prestasjonene i Champions League og Europa League. Det betyr at nivået i denne ligaen er virkelig høyt. Det betyr også at lagene i bunnen gjør det veldig bra. Det er ikke enkelt å møte lag som Fulham, Burnley og Southampton, påpeker Everton-sjefen.

Svak hjemmeform

I løpet av den neste måneden skal Everton opp mot Southampton, West Bromwich, Chelsea, og Burnley. Det er oppgaver Ancelotti ser fram til.

– Vi kan ikke se på tabellen, vi må ta kamp for kamp og så får vi se hvor vi ender opp på slutten av sesongen. Vi må jobbe hardt, for det blir ikke enkelt, men jeg tror vi kan være konkurransedyktige hele veien, sier han.

Første bud for å klare det er å få slutt på den begredelige hjemmeformen. Everton har tapt fire av de fem siste kampene på Goodison. Mandag får de besøk av formsvake Southampton.

– Det er ikke mange kamper igjen, så vi må være klare til å kjempe, sier Ancelotti og fortsetter:

– Etter min mening har vi vært mer fokuserte defensivt på bortebane. Vi gjør mindre feil og unngår problemer. På hjemmebane har vi ikke vært i stand til å holde den samme konsentrasjonen. Vi må være mer fokuserte defensivt på hjemmebane, forklarer 61-åringen. Men han advarer fortsatt mot å ta lett på Southampton, selv om laget fra sørkysten har tapt sju av sine åtte siste kamper.

– De siste kampene har de ikke fått de resultatene de har ønsket, men etter min mening har de gjort det ganske bra.

Fornøyd med King

En som kan utgjøre en forskjell mot «The Saints» er Joshua King. En knapp måned etter overgangen fra Bournemouth venter han fortsatt på sin første kamp fra start for Everton.

– Han er ikke langt unna. Han har spilt deler av kampene, men det viktigste for han er å holde seg skadefri, sier Ancelotti til TV 2 og legger til:

– Hans tilstand er bra og jeg må si at han jobber veldig bra. Han tilpasser seg veldig godt og han kommer til å få noen kamper i førsteelleveren.

Så langt står 29-åringen med 67 minutter Premier League-fotball fordelt over fire innhopp.