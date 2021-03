Satt to uker i isolasjon i Israel for å spille inn ny storsatsning: – Veldig spesiell opplevelse

TV-serieinnspilling i utlandet under en pandemi byr på helt nye utfordringer for de involverte. Det fikk særlig Anneke von der Lippe (56) erfare da serien «Bortført» skulle spilles inn i Israel i høst.

Som så mye annet i 2020, gikk heller ikke innspillingen av den nye thrillerdramaet «Bortført», først presentert under den internasjonale arbeidstittelen «What happened in Oslo?», som planlagt.

En pandemi gjør det straks litt mer utfordrende å gjennomføre en innspilling på tvers av landegrenser. «Bortført» skulle nemlig filmes i Oslo, Eidsvoll, Tel Aviv, Jerusalem, ved Dødehavet og i Eilat, som et samarbeid mellom TV 2, Netflix og den israelske kringkasteren HOT. Alt skulle være ferdigfilmet i juli, men slik ble det ikke.

Se de første klippene fra thrillerdramaet «Bortført» i videovinduet øverst i saken. TV-serien har premiere 11. april på TV 2 og TV 2 Sumo.

– Vi hadde fire innspillingsdager igjen i Norge før landet stengte ned. Da måtte alt av filming settes på vent. Vi innså likevel at vi kunne få det til, hvis vi bare forenklet mye av reisevirksomheten mellom Norge og Israel, forteller seriens norske produsent, Brede Hovland, i Monster Scripted.

I lockdown

Innspillingen var allerede utsatt i fire måneder da den Emmy-belønte skuespilleren Anneke von der Lippe (56) ankom Tel Aviv i Israel i midten av august. På dette tidspunktet var Norge definert som koronarødt av Israel, noe den erfarne skuespilleren virkelig fikk kjenne på kroppen.

– Da jeg kom ned dit, var det fullstendig lockdown. Jeg ble sluset gjennom sikkerhetskontroller og kjørt rett til en leilighet, forteller von der Lippe, som spiller en av seriens norske hovedroller.

Og innenfor de fire veggene måtte hun tilbringe de neste to ukene før hun i det hele tatt kunne gå ut av døra.

– Det var en veldig spesiell og rar situasjon, men heldigvis klarte jeg å bruke tiden godt. Jeg hadde jo en stor jobb foran meg, så jeg brukte det meste av tiden til å lese tekst og terpe på engelsken på telefon med datteren min. Også hjalp det betraktelig at det var terrasse, for det var jo til tider som en badstue der, forklarer von der Lippe og humrer.

Gikk rundt i treningsklær

56-åringen hadde vært i Tel Aviv før koronaen fikk fotfeste, men nå var alt annerledes.

– Alle gikk med munnbind ute, og alt av butikker foruten matbutikkene var stengt. Politiet fulgte med på at alt av smittevern ble overholdt og man fikk ikke gå mer enn 500 meter fra egen bolig – med mindre du skulle trene. Dermed gikk alle, unge som gamle, rundt i treningsklær. Det var veldig surrealistisk, sier von der Lippe og ler.

HOVEDROLLER: Anneke von der Lippe og Israelske Amos Tamam. Foto: TV 2

Von der Lippe spiller en av tre norske hovedroller i serien, sammen med skuespiller og regissør Anders T. Andersen (54) og skuespiller Andrea Berntzen (23).

«Bortført» handler om 24 år gamle Pia (Andrea Berntzen) som blir kidnappet av IS sammen med to israelere i Sinaiørkenen. Foreldrene hennes Alex (Anneke von der Lippe) og Karl (Anders T. Andersen), som ikke engang visste at Pia hadde reist til Midtøsten, er dypt fortvilet og forvirret. TV-seerne får følge en innbitt kamp for å få datteren fri, og en desperat jakt etter svar.

I de israelske hovedrollene finner man Amos Tamam, Raida Adon og Shadi Mari.

– En fantastisk opplevelse

Berntzen fikk sitt gjennombrudd som skuespiller da hun som 19-åring fikk hovedrollen i Erik Poppes «Utøya 22. juli». Da hun i august i fjor fikk tilbud om en hovedrolle i «Bortført», nølte hun ikke et sekund med å reise ned til Israel knappe to måneder senere.

– Det var en helt fantastisk opplevelse. Jeg tror det er noe av de morsomste og mest slitsomme jeg har gjort, sier Berntzen.

KIDNAPPET: Andreas karakter Pia (24) blir kidnappet av IS i Sinaiørkenen. Foto: TV 2

Selv om hun slapp å sitte i full isolasjon som von der Lippe, havnet også Berntzen i karantene de to første ukene av oppholdet. Forskjellen var at hun fikk bevege seg noe utendørs, men fikk heller ikke møte noen.

23-åringen innrømmer at hun kjente litt på det å skulle reise utenlands under en pandemi.

– Det er jo litt dramatisk å reise nå om dagen. Jeg turte egentlig ikke å publisere noe i sosiale medier, selv om det var jobb og alle smittevernregler ble fulgt til punkt og prikke, forteller hun og legger til at hun ble «arrestert» av en av følgerne den ene gangen hun delte et bilde fra oppholdet.

– Det var sprøtt

Anders T. Andersens rolle i serien filmes stort sett i Norge, men også han reiste ned til Israel for en kort periode. For en som hadde hørt og lest om Israel i en hel mannsalder, var det svært spesielt å plutselig være der i egen person. Koronapandemien sørget for å gjøre opplevelsen ekstra spesiell.

I NORGE: Anders T. Andersen i rollen som Karl under innspillingen i Norge. Foto: TV 2

– Da jeg kom ned til «byen som aldri sover», så sov den som en stein, men de begynte å åpne opp litt mens jeg var der. Jeg fikk dratt til Gamlebyen i Jerusalem og sett Klagemuren. Da jeg kom dit var det tjåka fullt av ortodokse jøder som ikke hadde fått besøkt muren under lockdown – også var det meg, bare meg. Det var sprøtt, sier Andersen.

Spennende samarbeid

Både T. Andersen, Berntzen og von der Lippe beskriver samarbeidet med den israelske regissøren Uri Barbash og skuespillerne som noe forfriskende og nytt.

– Det var en stor opplevelse. De er veldig flinke og proffe, og israelsk filmindustri har lagd mange TV-serier som har blitt svært populære verden over. Our boys på HBO og Fauda, for å nevne noen. Flere av de skuespillerne vi jobbet med har medvirket her, og det er veldig gøy. Det er forfriskende å spille sammen med folk du ikke kjenner, sier von der Lippe.

Også den norske produsenten er godt fornøyd med samarbeidet.

– Jeg tror det er første gang vi har samarbeidet på denne måten, om en TV-serie med et israelsk produksjonsselskap her i Norge, og det har gått veldig fint, sier produsent i Monster Scripted, Brede Hovland.

HEFTIGE SCENER: Her er karakteren Pia og hennes to israelske venner tatt til fange av IS. Foto: TV 2

Kulturforskjeller

Hovland legger dog ikke skjul på at det, til tross for at norsk og israelsk TV-produksjon ligner i størrelsesorden, har vært noen diskusjoner for å komme frem til et sluttresultat alle parter er fornøyde med.

– Det er jo både kulturforskjeller i måten vi jobber på og måten man forteller historier på. Vi har blant annet hatt noen diskusjoner rundt det med vektlegging av karakterer. Vi vil jo naturligvis sikre at de norske historiene og karakterene får nok plass i fortellingen, og de vil det samme med det israelske, sier Hovland

– Det har vært interessant å prøve å kombinere to små, flinke land i serie-sammenheng til å lage noe sammen. Men det mest utfordrende har som sagt vært å bli enige om en middelvei alle er happy med, avslutter han.

Det er Kyrre Holm Tønne Johannessen og israelske Ronit Weiss-Berkowitz som har skrevet manuset til spenningsthrilleren, mens Stian Kristiansen («Mannen som elsket Yngve», «Heimebane», «Heksejakt») og israelske Uri Barbash har stått for regien.

«Bortført» har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo 11. april.