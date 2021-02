– TIX, si unnskyld!

TIX fikk et offentlig oppgjør med en kritisk anmelder på NRK, i beste sendetid. Han fikk gjøre sine uttalelser uten et eneste kritisk spørsmål rettet mot sitt eget ansvar i det offentlige rom, og det opprører meg.

Må ta et oppgjør med egen fortid

Det jeg reagerer på, er at her står Norges mest populære mann, med spalteplass på tvers av alle rikskringkasterens flater, og promoterer at man skal være sitt ansvar bevisst når man uttaler seg i det offentlige rom, at man skal styre unna uttalelser som kan få uheldig signaleffekt. Han blir ikke konfrontert med sine egne nedverdigende og ydmykende beskrivelser av kvinner

Kvinnesynet TIX fremmer i mange av sine låter, låter han fortsatt har til gode å ta avstand fra, er på grensen til misogyni. Kvinner omtales som horer og luremus, objekter som ikke er godt for noe annet enn masse sex som bekrefter manndommen. TIX vil snakke om mental helse. Det applauderer jeg. Men da må han også være forberedt på å ta et oppgjør med sin egen fortid som har vært med på å underbygge en ukultur som bidrar til at den kvinnelige mentale helse er på bunnivå.

Sexpress, seksuell vold og et voldsomt usunt utseendefokus blir normalisert i store deler av TIX sin diskografi, og han fremstår som et dårlig forbilde for andre artister i samme sjanger så vel som for unge menn.

Må ta ansvar

Unge kvinner står igjen alene med ansvaret for å navigere seg i et miljø som objektiverer og nedverdiger dem. På direkte spørsmål om han angrer sine tidligere utgivelser, så svarer han at han ikke angrer og at de nevnte låtene representerer russen, som igjen står for felleskap og samhold.

Altså tar han verken avstand eller ansvar for utsagnene i musikken, men viderefører det problematiske ved låtene til russen, selv om det er TIX som er opphavsmann, rettighetshaver og den økonomiske vinneren.

TIX og jeg er egentlig enig. Man skal være varsom når man uttaler seg i det offentlige rom, fordi språket du velger å bruke og holdningene du fremmer kan ha sterk signaleffekt. Spesielt om du i hovedsak henvender deg til barn og unge, slik som TIX. Men det skurrer for meg når den mentale helses nye ambassadør fortsetter å stå for svært vulgære og vonde beskrivelser av kvinner.

Han må ta ansvar for å kunne fortsette som et troverdig forbilde for mental helse, for på det nåværende tidspunkt fremstår det hele som svært selvmotsigende, eller et godt timet men lite gjennomtenkt PR stunt.

