Musikeren Torfinn måtte bytte ut fela med hammer og sag

Ingen av oss glemmer det. Dagen i mars da alt endret seg, dagen da statsministeren fortalte om den mest radikale endring i samfunnet vårt siden andre verdenskrig.

Torfinn Hofstad, heltidsmusiker og spillemann, ante fort uråd. Verdalingen så spilleoppdragene glippe, ett etter ett. Og med det forsvant inntektene.

SPILLEMANN OG SNEKKER: Torfinn Hofstad spiller på flere strenger. Han har ennå noen spilleoppdrag, men dette er blitt en jobb på si. Foto: Sander Steinsli

– Jeg spurte meg selv hva jeg hadde lyst til å gjøre med livet mitt, når jeg nå skulle gjøre noe nytt, forteller han. For anledningen ikledd snekker-bukser, med lommene fylte av diverse verktøy.

Han tok én telefon, og uten noe som helst profesjonell snekkererfaring fikk han sjansen hos Trio bygg. Der har han vært siden.

Luftfarten lider

Tidlig på formiddagen, på landets tredje største flyplass, Trondheim lufthavn Værnes, er det tomt som i en ørken. Første Oslo-fly er ventet først etter klokka 14, vanligvis kommer det første om morgenen og deretter hver time. Vanligvis myldrer det av liv fra morgen til kveld.

– Vi får håpe det tar seg opp snart, sier stuer Øyvind Løvberg (29). Snart tobarnsfar, og snart blir heltidsjobben hans redusert til halv jobb. Vi reiser nesten ikke. Og stuer Øyvind har omtrent ikke bagasje å stue lenger.

TOMME FLYPLASSER: Vi reiser nesten ikke lenger Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Jeg er jo inne på Finn.no da og kikker, forteller han.

Men der er veldig mange andre også, konkurransen er stor om dagen.

29-åringen har familie å forsørge, og femti prosent jobb holder bare sånn akkurat.

– Vi må jo regne på hver ei krone, vi har ikke noe å gå på og lever på det absolutte minimum.

JOBBER OPPSIGELSESTID: Stuer Øyvind Løvberg (29) er glad i jobben sin og lei seg for at heltids-stillingen nå blir redusert til halv tid. Passasjerene uteblir fra norske flyplasser. Foto: Heidi Venæs

Søk jobber!

Norge har gått fra å være et land med lav arbeidsledighet til en nasjon av stadig flere arbeidssøkende og permitterte. Landets leder ble engstelig for at mange skal bli sittende klistret fast i en langvarig permitterings-situasjon. Og oppfordret folk til å begynne å søke jobber. Noe som ikke ble godt mottatt av Ap-leder Jonas Gahr Støre, ifølge E24 kalte han dette for arrogant i en situasjon hvor vanlige folk sliter.

På Trondheim lufthavn Værnes ser de pila peke ytterligere nedover. Håpet om at det skulle ta seg opp i 2021 har sluknet.

– Vi må dessverre vurdere å permittere enda flere, sier stasjonssjef for Widerøe ground handling, Jacob Matheson. Han frykter at rundt halvparten av staben på Værnes ender som oppsagt eller permittert.

Stasjonssjefen registrerer at en del medarbeidere søker seg nye jobber.

IKKE ALTFOR OPTIMISTISK: Stasjonsjefen for Widerøe på Værnes, Jacob Matheson, håpet på bedre tider enn det vi opplever nå. Selskapet vurderer ytterligere permitteringer og oppsigelser. Foto: Heidi Venæs/TV 2

– Og så har vi de som nå krysser fingrene for at det skal snu, og at de kan komme tilbake i gamle jobber.

Matheson innrømmer at de hadde trodd på bedre tider denne vinteren.

– Nå ligger håpet i vaksine-programmene, at både Norge og andre land får vaksinert sine innbyggere. Og da, kanskje til sommeren, vil det vel snu.

Tøffere før det blir lysere?

12 meter over bakken manøvrerer Øyvind Løvberg de-icer-krana, de få flyene som lander på Værnes skal ha sin faste overhaling i vinterkulda.

– Dette er det morsomste jeg gjør, det er artig når det snør og er litt kaos, sier 29-åringen. Han skryter av arbeidsmiljøet og synes det er trist at mange kolleger har måttet gå.

Siden i fjor har 633 medarbeidere mistet jobben hos Widerøe sin bakketjeneste, opplyser kommunikasjonssjef Catharina Solli. Noen har mistet arbeidet i sin helhet, andre har fått redusert stillingen, akkurat som Løvberg.

Norwegian melder at de i fjerde kvartal i 2020 hadde 15 av 131 fly i drift. Og at passasjertrafikken falt med 97 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2019.

– Dessverre er flertallet av våre ansatte permittert og mange har mistet jobben, sier Norwegians konsernsjef, Jacob Schram, i en pressemelding.

Nye tall for arbeidssøkende viser at det er 6.500 flere i februar enn i januar. Ved utgangen av februar er det registrert 207.900 helt ledige, som utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge en pressemelding fra NAV.

– Hele økningen i antallet den siste måneden har kommet i Viken, Oslo og Vestland, og må sees i sammenheng med smitteutbruddene i i disse områdene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I resten av landet har det vært en liten nedgang i antallet arbeidssøkere.

Spillemann på si´

På byggeplassen i Verdal er det liv og latter. Fiolinisten som byttet ut instrumentet med hammer og sag passer som hånd i hanske på sin nye arbeidsplass.

– Jeg har det som plommen i egget, forteller Torfinn. Han anbefaler permitterte og oppsagte å holde seg travle og opptatte med et eller annet.

– Nei, en kan ikke sitte hjemme, livet består jo stort sett av hverdager, og en må komme seg ut i arbeid.

Nå får han også oppleve å jobbe mer i takt med storsamfunnet. Som heltidsmusiker var han gjerne opptatt med jobb på kveldstid og i helgene.

– Jeg kunne jo misunne kamerater som var ferdige på jobb i tre-tida, mens jeg gjerne skulle begynne på min jobb i den tida. Og helgefri er deilig, gliser han.

Men fremdeles glimter han til på scenen, fiolinen er ikke helt lagt bort. Enkelte oppdrag holder instrumentet varmt.

– Hva jeg gjør framover i livet? Nei, sannelig om jeg vet. Nå er jeg her, og det er det jeg vet.