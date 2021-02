Nylig var Sondre Hetland (24) på den islagte Tisleifjorden, for å kjøre sin Tesla Model 3 Performance der. Og selv de fleste andre bilene der vanligvis går på bensin, ble den amerikanske elbilen tatt godt imot.

– Her var alle åpne og positive til at det kom en elbil ut på isen samtidig. Det ble litt latter når vi skulle gjennom en støytest for å vise at bilene holdt seg under 100 desibel – mange var skeptiske til om deg skulle komme seg under kravet, hehe.

24-åringen fra Stavanger er helikoptermekaniker på Sola flyplass, men på fritiden flyr han gjerne lavt over isen i bil.

Og han er ikke i tvil om at Model 3 Performance er en perfekt bil for akkurat det. Selv om det blir en tur ut i snøfonna av og til ...

Perfekt for isen

Model 3 performance har Track mode v2 som gjør at du kan fin justere stabilitetskontrollen i 20 forskjellige nivå. I tillegg kan firehjulsdriften justeres, slik at kreftene kan styre dit en ønsker.

– Det er helt rått. Man kan justere firehjulsdriften midt i en sving – som gjør det utrolig interessant å kjenne hvordan bilen oppfører seg med de forskjellige innstillingene. Hvis bilen overstyrer og får litt for mye vinkel, kan en trykke på skjermen, gi gass og få fremhjulene til å redde deg inn igjen.

Noen ganger kan det være greit å få litt hjelp, også. Her har Sondre fått litt sleng, og endt opp i snøfonna.

Klarte ikke å henge med

Sondre synes det er best å ha 95 prosent av kreftene til bakhjulene og fem prosent til fremhjulene.

– Jeg hadde dessverre piggfrie Continental Contact 7, og hadde ikke noen mulighet til å henge meg på de med ispigg.

Det ble en tur ut i snøfonna, også. Men siden snøen er myk, var det bare å få spadd bilen fram, igjen. Like fin.

- Det eneste som blir såret er stoltheten, humrer 24-åringen.

Sondre liker bil med både fossil- og elektrisk motor. Til høyre er hans Tesla Model 3 Performance.

Går verden rundt

Klippene han har lagt ut på YouTube har de siste dagene blitt delt en rekke nettsteder om bil rundt omkring i verden.

– Hva tenker du om at det er så mange som har lastet ned videoen på nettsteder i andre land?

– Jeg synes det er kjekt at andre liker videoene jeg har satt sammen. Og stilig å se at flere bruker de som eksempel på at elbiler ikke bare er kjedelige A til B biler, men at du faktisk kan ha det moro bak rattet i de også.

– River fra det meste

Ikke overraskende er Sondre godt fornøyd med elbilen sin, og har unngått store utfordringer. Og han bruker den mildt sagt aktivt. Den har vært med på drag racing, arrangert av street legal – og er jevnlig i aksjon på en lokal gocart-bane.

– Der river den fra det meste med sin utrolige akselerasjon og balanse i svingene. Det er også en veldig kjekk bil til vanlig kjøring. Med sine nesten 500 hk, autopilot, ny teknologi og gode rekkevidde, så tikker den mange bokser for meg. Interessen min er egentlig sportsbiler, med bensinmotorer. Når det kommer til elbiler så er det ytelsene, og den umiddelbare responsen på gassen som fascinerer meg. Det at de er bedre for miljøet er jo også en bonus.

Vanligvis er det biler med bensinmotor som regjerer på isbanene.

Savner lyd og smell

Men han legger ikke skjul på at han gjerne kunne tenke seg noe med litt med eksoslyd og flere gir.

– Før Model 3-en hadde jeg en Model S P85, og før det en Audi A5 TSFI. Selv om Teslaene er langt raskere enn Audien var, må jeg si jeg savner lyden og smellene fra det ettermonterte eksosanlegget, og det å kunne vispe mellom girene på en svingete vei.

I mellomtiden visper han lydløst mellom fossilbilene på ulike gocart- og isbaner.

Videoene til Sondre har blitt delt rundt om i verden:

