Johann Olav Koss: – Det var den opplevelsen som har gjort størst inntrykk på meg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Johann Olav Koss (52) fikk et nytt syn på livet etter å ha møtt barn i flyktningeleirer.

Isen i Lørenskog ishall er nypreparert, blank og fin. Det skulle bare mangle når Dorthe Skappel (58) inviterer skøytelegenden Johann Olav Koss (52) på skøyter.

– Jeg skal hilse fra idrettspresidenten og si at du er en flott dame, sier Koss, mens han er i telefonen. For det er ofte slik man ser den tidligere idrettshelten, alltid på jobb. Men ikke i dag, for dette har han gledet seg til.

Skappel og Koss har møttes før, men det var på tidlig 90-tallet, før han vant tre gull i OL på Lillehammer i 1994.

– Du oppdaget et talent i meg lenge før alle andre, ler han, mens de mimrer om første møte de hadde sammen.

90-graderen

Koss er kanskje en av de største skøyteprofilene vi har hatt og han har så mange rekorder og medaljer at han ikke kan telle dem. Nå har 52-åringen vært aktuell i NRK-programmet «Mesterens Mester» hvor han også slo en rekord - den beryktede 90-graderen. Koss satt i hele 40 minutter og fire sekunder.

– Jeg visste at den øvelsen ville komme. Så i slutten av mai så måtte jeg prøve, jeg klarte to minutter og skalv i beina, avslører han, før han fortsetter:

– Jeg husket jo dette som mye lettere. Jeg kan ikke stå i to minutter på TV, det blir pinlig. Men det kom fort tilbake, sier han.

Right to play

Da koss imponerte hele verden, og stakk av med tre OL-gull i 1994, ble det brått stille fra 52-åringen. Han hadde funnet et nytt kall i livet og ville hjelpe barn i U-land til å finne glede i idrett, og han startet organisasjonen, Right to play.

– Før OL fikk jeg muligheten til å reise til Eritrea, som hadde vært i krig i 30 år, og møte barn som levde i flyktningleirer der. Det var den opplevelsen som har gjort størst inntrykk på meg. Alt fokus handlet om skøyter opp mot OL, og dette gav meg en større mening med idretten.

En annen person som har endret livet til 52-åringen er konen Jennifer Lee, sammen har de fire barn som kom sent inn i livet.

– Vi traff hverandre i 2005 og fikk ikke barn før i 2010. Så når du er litt sent i 30-årene så er det på tide å få barn. Jeg fikk første barn da jeg var 41, nesten 42 år, forteller han.

Barna er ti, åtte, seks og fire år gamle.

– Jeg har alltid hatt et ønske om å få barn, vi begge to hadde jo det. Det var litt på tide for meg også, jeg var litt sen. Men så fikk vi fire barn i ganske kjapp rekkefølge da, ler han.

Involvert far

Koss møtte Lee i USA og de flyttet etter hvert til Canada hvor de bosatte seg. Det var ikke før nå at de flyttet tilbake til Norge.

– Det var nå eller aldri, på grunn av alderen til barna. Og så ønsket jeg å lære dem om den norske kulturen, det som jeg er oppvokst i. Språket, ikke minst idretten i Norge og å være med i den trygge idrettsfilosofien vi har, forteller han.

Han avslører at det er han selv som får mest ut av å flytte hjem.

– Det eneste de hadde mistet er vel linken til min historie og tradisjon. Det er vel mer meg som hadde mistet noe i forbindelse til min relasjon til dem, så det er egentlig veldig egoistisk, forteller idrettshelten.

Han forklarer at etter de flyttet tilbake til Norge så er barna blitt mye hans ansvar.

– Når det kommer til integrering og den biten der, så jeg er veldig involvert i det daglige. Tilhørighet til skole, venner og sånne ting. Så jeg vil si at nå er jeg blitt en veldig involvert far.

Tung tid

Han forteller videre at det ikke var en dans på roser for barna å lære et nytt språk i et nytt land.

– Jeg trodde ikke det skulle være så komplisert som det er, og jeg tenkte at språket er fryktelig viktig. De kunne ikke norsk og forstod ikke hva som skjedde de første seks månedene, ikke sant. Så da føler du deg veldig utenfor. Det var en tung tid, avslører 52-åringen.

– Nå er de som svamper når det gjelder språk og de lærer så fort. Etter ett år så kunne de flytende norsk i leken. Selvfølgelig trenger de fortsatt hjelp når det kommer til det kompliserte, fortsetter han og sier at han er veldig imponert over barna.

Koss lever et hektisk liv, men han presiserer at det viktig å sette av tid til barna.

– Vi har funnet ut at du må «locke» tider. Dette er prioriteringstider for barn, rett og slett. Fra 07.00 til 08.30 på morgenen også fra 16.00 til 20.00 på kvelden da er det fokus på barna. Så jobber vi sent på kvelden og langt på natt, hvis vi må det, sier han.

På spørsmål om de blir værende i Norge svarer han slik:

– Nå er jo vi her og det er bestemmelsen, så hva fremtiden bringer er umulig å si. Hvis Jennifer får muligheter som gjør at hun må flytte andre steder i verden, eller jeg gjør, så kan det være vi må flytte på oss. Akkurat nå er vi i Norge og har det veldig bra.