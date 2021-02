VG: FHI vurderer å droppe andre vaksinedose for de som har hatt korona

Koronavaksinen fra Pfizer og Moderna settes i to doser for å få best mulig effekt. FHI vurderer nå om det kan vøre tilstrekkelig med kun en dose for noen grupper.

– Vi ser nå på om de som tidligere har gjennomgått covid-19 vil ha god nok beskyttelse etter en vaksinedose. Der er det en del data på at unge og friske har god effekt etter bare en dose, sier FHIs vaksineeffekt-ekspert Sara Sofie Viksmoen Watle til VG.

Dette gjelder i hovedsak de utenfor risikogruppen, men FHI undersøker også muligheten for dette hos de eldre.

FHI mener at infeksjonen kan fungerer som en første vaksinedose for de som har vært syke.

– Den vaksinedosen de da får etter at de har hatt sykdommen vil da gi en såkalt booster-respons, som likner på den man ellers får etter andre dose.