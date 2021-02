EOS-utvalget får ikke offentliggjøre rapport om Frode Berg-saken

– Utvalget har i flere omganger forelagt for forvaltningen spørsmål om opplysninger i uttalelsen kan av- eller nedgraderes, inkludert om utvalgets konklusjoner kan meddeles ugradert til Stortinget, skriver EOS-utvalget i en pressemelding.

– Forvaltningen har besluttet at alle opplysningene er sikkerhetsgraderte, også om det er uttalt kritikk eller ikke, står det i pressemeldingen.

Ber Stortinget gjøre seg kjent med innholdet

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Utvalgets oppdrag er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

Utvalget ber likevel Stortinget gjøre seg kjent med innholdet i rapporten.

– EOS-utvalget avgir med dette særskilt melding til Stortinget for å gjøre oppmerksom på at hensynet til Stortingets kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget bør gjøre seg kjent med sikkerhetsgraderte opplysninger, heter det i pressemeldingen.

Forventer å bli innkalt til samtale

Frode Berg forventer at hvis det ligger kritikk i EOS-utvalget sin rapport, så skal dette komme frem i offentligheten.

– Foreløpig respekterer jeg at det blir hemmeligholdt, men jeg forventer at jeg blir kalt inn til en samtale på Stortinget, og blir forklart hvorfor det er gradert og om det foreligger kritikk eller ikke, sier Berg til TV 2.

Videre Sier Berg at det er spesielt viktig for Øst-Finnmark og Sør-Varanger kommune å få vite om utvalget kommer med kritikk.

– Jeg vet jo hva som har skjedd, og hva som har rørt seg i lokalsamfunnet. Jeg vil bli veldig overrasket hvis det ikke kommer kritikk mot måten de har operert på.

Berg sier han tviler på at konklusjonen vil være at E-tjenesten har brutt norsk lov, men mener det handler mer om enkeltpersoners handlinger. Videre sier Berg at både han og advokaten hans Brynjulf Risnes var overrasket over at stortinget besluttet at alle opplysninger skal være sikkerthetsgradert.

– Men det ligger vel noe i saken som skapet et grunnlag for det. Det får de svare på selv på stortinget. Det er jo en ganske spesiell etterretningsoperasjon, sier Berg.



Den pensjonerte grenseinspektøren ble arrestert av russisk sikkerhetspoliti 5. desember 2017.

Han ble anklaget og dømt til 14 års fengsel for spionasje og tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i forbindelse med en fangeutveksling i fjor høst.

Berg har innrømmet at han jobbet for norsk etterretning, men har fremholdt at han ikke innså rekkevidden av det han var med på og risikoen han tok gjennom sine kureroppdrag i Russland.

