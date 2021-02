Reisetopp om enkle, billige reiser til andre kontinenter: – En saga blott

– Vi ser økt reiselyst. Folk søker mer, de ringer oss mer - og de har håp, sier Erik Haug, administrerende direktør for reiseselskapet Apollo.

Etter ett år med pandemi, gjør utrullingen av vaksiner at mange nå har håp om å kunne reise utenlands i sommerferien. EU har denne uken diskutert vaksinepass som en mulighet for gjenåpning av grensene, og Storbritannias statsminister Boris Johnson har gått langt i å love britene friere reisemuligheter fra slutten av juni.

Hellas og Kroatia

I TV 2-programmet Bare business forteller Apollo-sjef Erik Haug hvordan de nå planlegger for reiser til sommeren - og hva han tror vil prege reisemønsteret framover i tid, både for charterturister og de som reiser på egenhånd.

– Først og fremst er det Hellas og Kroatia vi forsøker å få en del trafikk til for sommeren, sier Haug.

Og de siste ukene har antall bookinger for sommerferien økt hos de ulike reiseselskapene, de fleste for siste del av sommeren. Da er det ventet at største delen av voksne nordmenn skal ha blitt vaksinert.

– I et vanlig år sender vi 200 000 nordmenn ut på reiser om sommeren. I år planlegger vi for 150 000. Så får vi bare se hvordan myndighetenes reiseråd og smittesituasjonen blir, sier Haug, som understreker at reiser med de store charterselskapene nå har fleksibilitet og kostnadsfri avbestilling.

– Hvilke land tror du at dere ikke vil reise til denne sommeren?

– For øyeblikket ser det ut til at det blir vanskelig å ha trafikk til Tyrkia. Bulgaria også. Det er de to stedene først, og så får vi se hva det blir mer, sier Haug.

Thailand

Adm. direktør i Apollo, Erik Haug, er gjest i Bare business. Foto: Jonas Falao Liahagen/TV 2

Fra høsten og vinteren av er det ventet større muligheter for å reise enda friere. I vintersesongen trekker mange nordmenn til Kanariøyene, og dit kommer nå reisebestillingene allerede inn.

Andre vil etter hvert reise enda lenger bort, og Thailand og USA er blitt yndede feriemål de siste årene. Det har vært både enkelt og billig å komme til disse landene på egenhånd, særlig på grunn av Norwegians direkteruter. Men det er det slutt på nå: Norwegian kjemper i disse dager for å overleve som et mindre og mer effektivt flyselskap, og ledelsen har gjort kjent at de kutter helt ut langdistanse-flyvningene for å spare kostnader.

– Dette betyr færre direkteruter til Thailand og til USA. Du kan komme deg dit, men med flybytte i andre land - for eksempel med Emirates eller Quatar Airways hvis du skal til Thailand, sier Haug.

Thai Airways, som tidligere hadde direkteruter mellom Norge og Thailand, kjemper nå også for å unngå konkurs. Det er uklart i hvilken grad flyselskapet vil komme tilbake på ruter til Europa.

USA

– Til USA vil man kunne reise med Icelandair, British Airways eller andre selskaper, men da via andre destinasjoner. Og SAS vil vel fortsatt ha direkteruter, til New York og kanskje til Miami, sier Apollo-sjefen.

–Til hvilken pris, tror du?

– De rimelige prisene vi har sett på langdistanse, de tror jeg er en saga blott. Det kommer kanskje kampanjepriser, men i de store ferieperiodene som jul, vinterferie og påske blir prisbildet et litt annet enn vi nordmenn er blitt vant med, sier Haug.

Flymarkedet i Norge vil framover bli preget av sterk konkurranse, med ungarske Wizz Air og det det nye, norske flyselskapet Flyr. Men foreløpig ser det ikke ut til at noen vil fylle tomrommet etter Norwegian på direkte langdistanse-flyvninger, hverken store internasjonale eller mindre flyselskaper:

– De nye aktørene sier at de skal ha ruter i Norge og til Middelhavet. Men det er ikke noen som har sagt at de skal starte med langdistanse, som er veldig kostbart, sier Erik Haug.

Se hele intervjuet med Apollo-sjefen i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på Sumo.