Hei Benny.

Jeg driver og innreder garasjen og skal lage oppbevaring til dekk. Har to biler, så det blir til en hver tid åtte dekk med felg som skal oppbevares. Jeg har ikke mulighet til å henge dem på vegg, da åtte dekk på vegg tar så mye av veggarealet i garasjen, her ønsker jeg hyller osv.

Det som gjør dette vanskelig er at jeg ser at de egentlig ikke skal lagres stående ved siden av hverandre, men jeg ser i ett innlegg som du har skrevet tidligere at dine hjul gjør det.

For å få utnyttet plassen i garasjen på en best mulig måte hadde jeg tenkt å lagre alle åtte i en dekkreol.

Hva tenker du om dette, går det fint? Eller må jeg oppbevare dem liggende oppå hverandre eller hengende på vegg?

Benny svarer:

Heisann! Morsomt og spennende å innrede garasjen. På dette området har det virkelig tatt av de siste årene og det er utrolig mange flotte garasjer rundt omkring i Norges land. Mange bruker mye penger på dette.

Systemene med skuffer, skap og verktøytavler inkluderer sjelden eller aldri opplegg for lagring av hjul. Grunnen til det er nok at det ikke er så mange i verden som holder på med sesongskift av hjul, slik som vi gjør her langt mot nord.

Men lagring av dekk er viktig for av oss som gjør det. Både for å utnytte plassen best og for å lagre hjulene så korrekt som mulig.

Det er slutt på tiden da 155x13 var en gjengs dekkdimensjon. Nå er det ofte både 17-, 19- og 22-tommer som gjelder, kledd med brede dekk. Bilhjulene har rett og slett vokst noe helt voldsomt de siste årene. Noe som gir ytterligere utfordringer i forhold til plass. Dessuten blir det dyrt om man må skifte dekk før tiden, på grunn av feil lagring.

Tre viktige ting å tenke på

Når det gjelder lagring av hjul er det tre ting som er viktig. For det første: Tørt og luftig. For det andre: Mørkt, så de ikke utsettes for UV-stråling som påvirker gummien i dekkene. For det tredje; helst kjølig i den grad det er mulig. Nå mener jeg ikke at man skal dra dem inn på kjølerommet – men de behøver i alle fall ikke ligge i solveggen på terrassen. Da er inne i en garasje med skygge langt bedre, selv om temperaturen der også kan være 20 grader.

Så er det jo det rent praktiske med at hjulene er godt rengjort, at de er greie å få tak i de to gangene i året man drar dem ut og inn og selvfølgelig at de ikke står i veien når de lagres. Har man som deg åtte hjul, tar de en del plass.

Herfra handler det litt om smak og behag, hva som passer i den enkelte garasjen og hvor nøye og vitenskapelig man skal gå til verks.

Vegghengte dekk-reoler er en effektiv måte å bli kvitt hjulene fra gulvet på.

Jeg lagrer mine hjul stående ved siden av hverandre på gulvet i min garasje og opplever stadig at de er litt i veien. Særlig ved vask og feing av gulvet. Derfor kan det å få dem i en reol være smart. Det finnes en del å velge i her, bare pass på å få noe som ikke er raklete og ustødig. Det finnes også praktiske «traller» hvor hjulene lagres liggende oppå hverandre, og som enkelt kan flyttes. Ellers finnes det også reoler til å skru i veggen slik at de ikke tar gulvplass. Det er heller ikke dumt og en løsning jeg personlig liker.

Som nevnt, hva man velger, blir til slutt en kombinasjon av hva man selv foretrekker og hva som er praktisk i hvert enkelt tilfelle og garasje.

Det som er viktig, er det som du gjør nå – stopper opp og tar en fot i bakken – og tenker litt gjennom dette, slik at du kan få det både som en praktisk og pent integrert del av resten av garasjeinnredningen.

Ønsker deg lykke til med garasjeprosjektet!

