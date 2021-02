Magetopp - eller bare vondt i magen?

Det stikker fortsatt i magen når jeg tenker på det. Dette var en setning jeg plukket opp fra en jente i forbifarten på treningssenteret jeg jobber på.

For cirka en uke siden kom jeg over et innlegg på facebook-gruppen «Den Selskapelige» der forfatteren av innlegget fortalte at hun hadde lagt merke til at det stadig blir mer vanlig for unge jenter å bruke sports-BH, eller magetopp med tilsvarende lengde, som eneste overdel når man trener. Både fysisk på treningssentre, men også i videoer og bilder som deles i sosiale medier.

Hun merket instinktivt at hun ikke er noe fan av denne nye trenden og stilte seg selv mange spørsmål: ser jeg for sneversynt på denne trenden? Er det mer komfortabelt å trene i disse toppene når det er varmt? Eller øker det presset til hvordan man ser ut på trening?

Jeg har vært med på mye rart selv

Jeg har jobbet i treningsbransjen i over ti år nå. Jeg har fått med meg, og ikke minst tatt del i, mange forskjellige trender; Gyngesko, tå-sko, sokke-sko, leggvarmere, kompresjonstights (som har vist seg å ikke ha nytteverdi med mindre du er Usain Bolt), blomstermønstret, ensfarget, liten logo, STOR logo, shortsen skal være løs utenpå tightsen, vi skal ha samme korte shorts som friidrettsutøverne...og sånn fortsetter listen.

Det handler gjerne ikke bare om magetoppene, men et generelt økt fokus om å se «riktig» ut på trening. Man setter sammen et moteriktig antrekk, man sminker seg og man fikser håret før man går på trening. Jeg syns alle bør få kle seg som de selv ønsker og som de selv synes er komfortabelt - problemet mitt oppstår når jeg ser at det går ut over trivsel, selvbilde og treningsglede.

For meg er treningssenteret et fristed. Et sted der jeg gjerne har slengt på meg en brukt, slitt t-skjorte med svettelukt fordi «jeg skal jo svette igjen om to minutter uansett». Et sted der jeg har kunnet brøle hvis jeg trenger en ekstra boost, skjære grimaser og hoppe rundt uten å tenke på hvordan jeg ser ut. La svetten renne og endorfinene ta over. Det handler om en frisk kropp og om å ha det gøy mens man tar vare på seg selv, og da hadde det vært deilig om man slapp å tenke på utseendet oppi det hele.

Jeg har hatt mine øyeblikk der jeg virkelig har forbannet meg over den nye magetopp-trenden, rett og slett fordi jeg ser unge jenter som ikke klarer å slappe av når de går ikledd de nye toppene. De holder seg instinktivt for magen når de bøyer seg ned, blikket flakker, rygg og nakken er stiv når de går igjennom lokalet - fordi de er stresset.

Maren 17 år hadde nok vært enda mer usikker

Jeg skulle ønske at alle ga faen i alt, elsket sin egen kropp for det den er og alt det fantastiske den gjør, og var komfortabel nok til å gå i akkurat det de ville på trening - inkludert magetopp. Men når jeg ser at dette ofte ikke er tilfellet syns jeg det er synd at de gjerne føler seg presset til å følge denne trenden.

Så, gjør vi egentlig dette for vår egen del eller for å følge en trend? Selv liker jeg kroppen min ganske godt - både hvordan den ser ut og hvordan den fungerer, men jeg har i motsetning til disse unge jentene hatt 29 år til å bli godt kjent med alle linjer, ruller, hår, merker og streker som finnes på den.

Jeg har ikke noe problem med å vise frem magen min, men jeg er usikker på om et treningssenter er riktig sted å gjøre det for meg. Jeg hadde nok følt at jeg kledde av meg for å passe inn i trenden, ikke at det var for min egen del. Og Maren 17 år hadde nok vært enda mer usikker.

Begeret mitt rant over den dagen jeg overhørte denne jenta fortelle venninnegjengen hun trente med at hun «ikke kan gjøre den øvelsen i dag fordi toppen er for kort». Og det er da jeg så inderlig skulle ønske at hun bare ga en stor finger til motebildet og tok på seg det hun er komfortabel i og trente akkurat det hun ville uten å føle seg hindret på noe som helst måte. For jeg tror mange går langt utenfor komfortsonen sin for å passe inn i dagens «instagram-mote».

Jeg tror magetoppen skaper mer vondt i magen enn den skaper komfort.

