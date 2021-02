United-kjenner: – Tror Woodward vil gjøre sitt ytterste for å hente Haaland

Erling Braut Haaland er linket til stort sett alt som er av storklubber, og spekulasjonene rundt Borussia Dortmund-spissen ble ikke mindre da hans agent Mino Raiola sa følgende i et intervju med BBC tidligere i uken:

– Det er bare maks ti klubber som har råd til å kjøpe Haaland og gi ham den riktige arenaen etter å ha vært i Dortmund. Fire av disse klubbene er i England, sa Raiola, uten å ville navngi klubbene.

Men ifølge The Athletic-journalist David Ornstein er de fire klubbene superagenten snakker om trolig Manchester United, Manchester City, Chelsea og Liverpool.

– Om han forlater Dortmund tror jeg han ender England. Det virker kanskje som Chelsea er de som vil strekke det lengst, men jeg er sikker på at City kommer til å være i den miksen. Manchester United er jeg mer usikker på med tanke på at de mislyktes forrige gang, sier Ornstein til TV 2, og fortsetter:

– For noen uker siden kunne min kollega Simon Johnson avsløre at Chelsea kommer til å jobbe hardt for å sikre seg Haaland til sommeren. På grunn av sin eier virker ikke Chelsea å være så påvirket av pandemien. Jeg tror som sagt City er i miksen, men når man hører at Chelsea vurderer å gå for ham i sommer, virker det normalt som en situasjon City holder seg unna.

– Tror Woodward vil gjøre sitt ytterste

The Times-journalist Paul Hirst, som har Manchester City og Manchester United som sitt dekningsområdet, tror derimot at London-laget skal få hard kamp fra de to Manchester-lagene.

– Det er ingen tvil om at Solskjær elsker han og de hadde en suksessfull tid sammen i Molde. Solskjær liker personligheten hans og han kjenner igjen en målscorer når han ser en. Jeg har ingen tvil om at United fortsatt er interessert om Dortmund velger å selge, sier Hirst til TV 2.

Han tror Ed Woodward er villig til å strekke seg langt dersom Solskjær ønsker å gå «all in» for Haaland.

– Om United avslutter på topp fire, leverer i Europa League og kanskje til og med vinner et trofe, så kommer de til å støtte ham på markedet. Jeg tror samtidig Manchester City er i en mye bedre posisjon til å by på Haaland i sommer, men om Ole virkelig ønsker Haaland tror jeg Woodward vil gjøre sitt ytterste for å hente ham, sier Hirst.

– Så, hvor tror du han ender opp?

– Om jeg skulle satt penger på én klubb, hadde det blitt Manchester City. De har Pep-faktoren og de er favoritter til å vinne Champions League, noe som vil gjøre dem enda mer attraktive, sier The Times-journalisten.

Raiola kan ødelegge

Manchester-lagene er to av et fåtall klubber som trolig har økonomiske muskler til å hente den 20 år gamle stjernespissen. Som Hirst, mener også Ornstein at City er en av favorittene.

– Jeg er sikker på at han er en topp-prioritet for Manchester City. Det er flere spillere på den listen, blant annet Romelu Lukaku, som de liker godt. Deres rikdom og ambisjoner, uansett om Sergio Agüero forsvinner eller ikke, gjør at de må sees på som en mulighet denne sommeren, sier Ornstein.

Men det er særlig én mann som kan stikke kjepper i hjulene til de lyseblå fra Manchester: Mino Raiola.

– Pep Guardiola har et meget dårlig forhold til Raiola, men jeg tror ikke det er et problem som vil stå i veien for en avtale dersom City er desperate etter ham. Om han er spilleren de ønsker tror jeg ikke Raiola er faktoren som ødelegger en potensiell avtale, men det er en faktor som kompliserer ting, forklarer Ornstein.

Mange faktorer

Dortmund er blant annet en av de faktorene, og tyskerne er trolig svært motvillige til å gi slipp på sin norske juvel allerede til sommeren.

– Rapportene fra Dortmund tilsier at de ikke vil akseptere noen bud på Haaland i sommer, men først og fremst må de kvalifisere seg til Champions League. Gjør de ikke det vil han definitivt forsvinne, for han må spille Champions League-fotball, sier Ornstein.

Jærbuen, som har kontrakt med Dortmund frem til sommeren 2024, skal angivelig ha en utkjøpsklausul som gjør at han kan bli solgt for 765 millioner kroner, men denne slår ikke inn før sommeren 2022.

– Det spørs om Dortmund er villig til å selge i sommer, noe som i så fall vil bety at de sannsynligvis profiterer mer på et salg enn det de vil gjøre neste sommer. Om Jadon Sancho drar er det ikke sikkert de trenger å selge, men hva om det ikke skjer, undrer Ornstein.

England neste?

Både Ornstein og Hirst føler seg uansett sikker på at Haaland ender opp på balløya, enten det skjer denne sommeren eller neste.

– Jeg tror Manchester City er favoritter til å sikre seg Haaland. Ser man på klubber som Real Madrid og Barcelona er deres økonomi et eneste stort rot for øyeblikket, sier Hirst og får støtte av Ornstein.

– Jeg tror ikke de spanske klubben kan konkurrere med de engelske. Bayern München har vist at de kan gjøre det, men av det jeg har hørt har ikke de vært aktuelle. Jeg tror England er den mest sannsynlige destinasjonen, sier Ornstein og legger til:

– Han snakker engelsk, faren hans spilte her og han har bodd her tidligere. Under normale omstendigheter ville det stått mellom Spania og England, men sånn som det er nå tror jeg England er klare favoritter.