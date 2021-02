Norges «glemte» Tyskland-proff hylles: - Han må ha hatt en av de største, norske karrierene

Han startet sist en landskamp i oktober 2019. Riktignok satte et brudd i foten i sesongavslutningen i fjor Håvard Nordveit på sidelinja ei god stund, men det er likevel liten tvil om at forsvarsspilleren ikke akkurat har stjålet overskriftene i norsk fotball-media de siste årene.

Det til tross for at 30-åringen er i sin kanskje beste alder og har over 200 Bundesliga-kamper på samvittigheten.

– Håvard er en godt kjent og respektert spiller i Tyskland. Han er kanskje ikke den spilleren du tenker på først, men du merker når han ikke er der. En fantastisk fyr som har stor betydning vår klimaet i vår garderobe. Han har hatt en stor karriere, det må være en av de største karrierene for en norsk spiller, sier Hoffenheims sportsdirektør Alexander Rosen til TV 2.

Selv om han sjef i en tysk storklubb, vet han mer om norsk fotball enn man skulle tro. Fra 2005 til 2007 var han spillende assistent i Follo, og fortsatt både forstår og snakker han norsk.

– Det var litt synd at Molde-kampen ikke ble spilt i Molde. Både jeg og Håvard hadde gledet oss til en retur til Norge, sier han.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Håvard Nordveit selv de siste dagene.

Er fortsatt i landslagslupen

Dessverre har en skade på Nordtveit gjort at han er uaktuell til begge Molde-kampene. Ifølge Rosen handler det om ettervirkninger fra benbruddet i fjor sommer.

Det antydes at han kan være tilbake i løpet av kort tid. I så fall kan han være aktuell for Ståle Solbakkens aller første landslagstropp - og det til tross for at han i et intervju med «Spielfeld» i fjor avslørte at han planla å gi seg på landslaget i fjor sommer. Drømmen var å avslutte med et EM-sluttspill.

– Det vil være min siste sjanse til å spille en turnering med Norge. Jeg har alltid sagt at det er spesielt å spille med det norske flagget på brystet. Men, etter ni år, er det tid for å ta farvel til sommeren, uttalte han.

På spørsmål om han er en mann han har pratet med og som han ser på som aktuell framover, svarer landslagssjef Ståle Solbakken imidlertid følgende nå:

– Han vurderes på lik linje med alle andre, sier Solbakken til TV 2.

Selv om Nordtveit har mistet de siste ukene, rakk han å spille seg i kampform før det. Siden slutten av november har han startet ni kamper for Hoffenheim.

For er Nordveit skadefri og frisk, så har han en høy stjerne hos trener Sebastian Hoeneß. Spørsmålet er mer om Nordtveits helse tåler at han kan levere både på klubb- og landslag framover.

– Det eneste jeg kan si til det er at han er en veldig god forsvarer og en veldig fin fyr. Han er en ledertype. Han er det for oss, og det tror jeg han kan være for alle lag, sier Hoeneß.

Var forbannet sist

Han var naturlig nok svært lite fornøyd etter det første oppgjøret mot Molde for en uke siden. Lenge var det klasseforskjell på lagene. Hoffenheim hadde blant annet muligheten til å øke til 4-1 på straffespark, men misset. I stedet hentet Molde opp ledelsen og kampen endte 3-3.

Det betyr at oppgjøret lever litt før kveldens returoppgjør.

Men Hoffenheim er naturlig nok klare favoritter, men det forrige oppgjøret har defensivt økt respekten til Molde.

– Vi viste i den første kampen at vi har offensiv styrke, så vi er sikre på at vi kan vinne kampen. Men vi må konsentrere oss gjennom to omganger, for vi så hva som skjedde sist, sier Sebastian Hoeneß foran kveldens oppgjør.