Mener det er TIX sin tur til å si unnskyld: – Fikk sjokk

Det ble rabalder da en anmelder snakket nedlatende om TIX og mental helse. Nå mener flere kjendiser at TIX burde si unnskyld for alt det nedlatende han har sagt.

Tidligere Miss Norge og kommunikasjonsarbeider Alexandra Marie Backström (32) har skrevet på Instagram at hun mener Andreas «TIX» Haukeland (27) burde si unnskyld.

– Jeg mener at kvinner har krav på at TIX beklager hvordan han har omtalt oss tidligere, på samme måte som han fikk sitt oppgjør med anmelderen. Jeg mener at en slik beklagelse må til om han skal kunne gå videre som et troverdig forbilde for mental helse, sier hun til God kveld Norge.

Hun viser til mediestormen som kom etter at Dagbladets anmelder ga TIX terningkast en. Dette endte med at anmelderen måtte spise TIX-pannebåndet direkte på NRK.

Slik er noen av de kvinnefiendtlige tekstene til TIX: Dette er alle strofer fra låtene til TIX: «Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg på sprit da. I kveld er det lov å være hore» «Alle opp på bordene. Luremus og horene» «Der alle damene er våtere enn fiskene vannet, brannsår i underlivet, kjører på så hardt vi kan» «Ja, vi elsker løse jenter, som vi bli med hjem. Vil di være med å rulle, må du flashe spenn. Hvem er de sterkeste i landet her, får alle damer på sine knær» «Dra med de sjukeste chicksa. 00 sikler på dicksa. Skrev dem opp på den lista, jomfrudommen de mista.»

– Glorifiserer seksuell vold

TIX har lenge vært opptatt av å snakke om åpenhet rundt mental helse. Han mener gutter må bli flinkere til å snakke om følelsene sine. Backström mener det er bra han setter lys på gutter og mental helse, men skulle ønske han gjorde det samme for likestilling.

– Låtene jeg har problemer med, er de låtene som underbygger en ukultur, som innebærer nedverdigende omtaler av kvinner og holdninger som glorifiserer seksuell vold og sexpress blant unge. Han har siden bevist at han kan lage gode låter uten den typen innhold, og da bør han ta ansvar for og avstand fra sine tidligere holdninger.

SYND: I intervjuet øverst i saken sier Backström at hun syns det er synd TIX ikke sier unnskyld. Foto: Privat

Hun tror at sexpress og voldsomt utseendefokus er blant de største årsakene til psykiske plager for kvinner. I låtene til TIX blir jenter kalt horer. Han synger også at jentene får brannsår i underlivet fordi guttene «kjører på så hardt vi kan».

– Jeg tror mange kvinner har kjent på at det er en bismak ved måten TIX fremstår på i disse dager, men ikke har klart helt å formulere hvorfor, eller ikke ønsket det fokuset det følger med å si det høyt. Kvinner er jo en veldig stor del av befolkningen, og tror neppe veldig mange av oss ønsker oss beskrivelser som hore og luremus i noen sammenhenger.

God kveld Norge har vært i kontakt med TIX sitt managment gjentatte ganger torsdag morgen og formiddag. TIX ønsker ikke å uttale seg til pressen, deler kun på Instagram.

– Jeg var en ung musiker som ville bli hørt, og laget den musikken jeg den gang opplevde at folk likte i en periode av livet der de ikke ville tenke på konsekvenser. Russetiden er en tid som er normløs, som er grenseløs av natur og som fungerer som en ventil for ungdom. Musikken er laget for å spilles i den konteksten. Den er laget for unge mennesker, som fester, som drikker…. og som har sex. Kunne og burde jeg brukt andre ord og vendinger? I ettertid - ja. Mitt fokus lå på festen og fellesskapet, min hjertesak. Det ga meg skylapper, og jeg så ikke alle, skriver han, og fortsetter:

– Jeg har, eller har aldri hatt, noen intensjon om å såre noen. Jeg vil beklage til alle som har følt seg tråkket på av låtene. Det var ikke meningen, og jeg er oppriktig lei meg.

Får støtte

Etter at Backström sa TIX burde si unnskyld for de kvinnefiendtlige tekstene, har hundrevis vist sin støtte, enten gjennom likerklikk eller kommentarer på Instagram.

Blant kjendisene som har tatt til tastaturet i kommentarfeltet, finner vi Anna Lotterud, kjent under artistnavnet Anna of the North, som takker Backström for at hun skrev innlegget.

Også Backströms kjæreste, CLMD-artist Martin Danielle Bjercke (33), støtter kjæresten i kommentarfeltet. Det samme gjelder NRK-programleder Selda Ekiz (36).

Mariann Thomassen (42), kjent fra Surferosa, støtter også at TIX burde si unnskyld. Til God kveld Norge sier hun følgende:

– Det er kvinnefornedrende tekster som er både på kanten og seksuelt trakasserende. Meget harry!

TIL NEDERLAND: TIX vant finalen i Melodi Grand Prix 2021. Nå skal han representere Norge i den internasjonale finalen i Rotterdam. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK / NTB

Hun sier at Haukeland virker som en sympatisk fyr, men håper han blir en bedre tekstforfatter.

– Jeg er selv musiker og tekstforfatter og husker at jeg var DJ på et arrangement for barn og unge. De ville høre på TIX. Jeg fikk sjokk over innholdet og måten han snakker oss jenter ned! Han er et forbilde for tusenvis av unge. Skal jenter i 2021 gå rundt å bli definert ut ifra slike holdninger? NEI!

– Bra fyr

Backström ønsker å understreke at hun ikke har noe imot Haukeland som person.

– Jeg syns TIX virker som en bra fyr, som har lyst til å endre fokuset og bruke sin plass i offentligheten på noe godt. Og det er også derfor jeg syns det er viktig at han tar ansvar for historien sin. Jeg ønsker at han skal kunne gå frem herfra som et solid og troverdig forbilde for mental helse, sier hun, og fortsetter:

– For øvrig vet jeg at han er veldig talentfull, og en solid tekst- og melodi- maker, så jeg håper vi får mange flere gode låter fremover uten misogynistisk innhold.