Potet- og sellerisuppe med deilig brytebrød

- Ovnsbakt selleri og poteter blir til smakfull suppe

- Brytebrød, bør lages før du begynner på suppen , se egen oppskrift .

Suppe:

Ca 500 g skrellet sellerirot og ca 300 g skrellede poteter i biter, persillerot kan også tilsettes

3 sjalottløk

Ca 7 dl grønnsakkraft (grønnsaksbuljong)

2-3 dl melk ev blandet med matfløte

Salt og pepper

200-250 g skinn og benfri skrei, eventuelt annen fiskefilet (du kan også bruke laks/ørret)

Varm stekeovnen til 200 grader. Rens og del grønnsakene i biter. Legg over i et ildfast fat, ringle over litt rapsolje. Stek grønnsakene til de er møre og lett gylne (ikke brunstekt). Legg grønnsaken over i en kasserolle. Tilsett kraft til det dekker grønnsakene. Kok opp og la trekke til poteter og grønnsaker er møre.

«Kjør» sammen med en stavmikser til en glatt fyldig suppe. Spe med kraft og melk/fløte til passende konsistens. Smak til med salt og pepper.

Skrei: Kok opp vann og salt og legg i skreien. La det trekke, ikke koke, til fisken flaker seg – ofte 4-6 minutter avhengig av tykkelse på fiskefileten. Fisken kan stekes – eller du kan bake den i ovnen på 125 grader i 10-15 minutter, avhengig av størrelsen på fisken.

Smilende egg: Bruk helst tempererte egg. Legg egg i kokende vann og kok i 6-8 minutter (8 minutter dersom det er store egg). Skyll eggene i iskaldt vann for å stoppe kokeprosessen. Skrell og del eggene, bruk en spiss tynn kniv.

Servering: Legg flaket skrei i bunnen av en suppetallerken, øs over varm suppe. Legg over et smilende egg og pynt med frisk dill og ev lakserogn fra glass.

Focaccia som brytebrød

Tips: Ønsker du å langtids heve deigen, det vil si i 6-8 timer, bruk kald væske og 1/5 pakke fersk gjær (1 ts tørrgjær).

1 l hvetemel

½ pakke gjær

1 ts sukker ev honning (kan sløyfes)

¾ ts salt

5 dl lunkent vann

1-2 ss olivenolje

Rør sammen alle ingrediensene, med uttak av olivenolje, til en klissete eller grøtaktig deig. Tilsett oliven og elt sammen til at oljen smører seg rundt deigen. Dekk til og sett til heving i 40-50 minutter i romtemperatur.

Fordel den hevede deigen ut på et bakepapirkledt stekebrett. Bruk en bakespatel og form til et 3-4 cm høyt brød og «rut», del opp brødet i passende biter. Brødet skal fremdeles henge sammen. Dekk til med plast, sett til etterheving i 40-50 minutter. Ringle over olje og gjenta opprutingen av brødet.

Dryss med flaksalt og stek i varm stekeovn 225 grader på nederste eller nest nederste rille i 30-40 minutter. Avkjøl på rist.