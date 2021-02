Historisk Klæbo suste inn til gull, trippelt norsk på sprinten: – De fortjener en champagne!

Se og følg ski-VM i vårt direktesenter her!

Se hvordan Høsflot Klæbo tok gullet øverst (video med tillatelse fra NRK)

Johannes Høsflot Klæbo var blant de største gullfavorittene på VM-sprinten i Oberstdorf, selv om han selv har nektet for det i forkant.

Han kastet luen i finalen, beholdt roen, og innfridde forventningene. Klæbo traff på absolutt og tok gullet foran sine landsmenn Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl.

- Det har væt veldig spennende. Det har vært tøft de siste dagene med mye forskjellige valg de siste dagene, med løype og så videre. Det å kunne stå her og ha fått det til er selvfølgelig stort, sa Klæbo til TV 2 etter gullet.



Ikke uventet mottok Høsflot Klæbo hyllest av langrennslegenden Marit Bjørgen, som under VM i Oberstdorf er TV 2s ekspert.

– Det er imponerende ass! Han er helt rå. For en start på VM. Det ligger hardt arbeid bak dette, slo TV 2-ekspert Marit Bjørgen fast etter Høsflot Klæbos seier og trippelt norsk.

Slik endte finalen: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Erik Valnes, Norge, 3) Håvard Solås Taugbøl, Norge, 4) Aleksandr Bolsjunov, Russland, 5) Sergej Ustjugov, Russland, 6) Oskar Svensson, Sverige. Øvrige norske (topp 30): 8) Pål Golberg, 10) Emil Iversen. 156 utøvere fikk plassering.

Dermed ble det favorittseier til Klæbo i Oberstdorf-VMs første øvelse. Han lå i flere uker på Skeikampen og ladet opp sammen med pappa Håkon og i perioder morfar Kåre (78) før mesterskapet.

Sistnevnte er ikke med til Tyskland, men har en sentral rolle som Klæbos personlige trener og mentor.

– Vi har tatt valg som har gjort at du skal ha dine beste dager her, så når det da går så betyr ekstremt mye og da smaker det ekstra deilig, sa den historiske gullvinneren til NRK.

Og:

– Det var tungt å sitte hjemme og se på Tour de Ski, men når jeg kan få stå her, sammen med to gode lagkompiser på pallen så er det ekstremt morsomt.

Historisk

Klæbo er den første mannlige langrennsløperen på ti år som forsvarer et individuelt VM-gull. Petter Northug gjorde det to ganger i Oslo i 2011. To år tidligere vant han tre- og femmil i Liberec.

24-åringen Klæbo ble torsdag den første blant gutta til å vinne VM-sprinten to ganger. Øvelsen kom på programmet i 2001 da Tor-Arne Hetland vant.

Søndag står Klæbo med en ny solid seiersmulighet i lagsprinten. Han er tittelforsvarer også i den øvelsen.

Erik Valnes var rørt etter sølvet. Det samme var bronsevinner Taugbøl.

– Medalje er stort. Det er bare å høre på ordene «medalje i VM». Det er så stort det, sa han til NRK.

– Helt uvirkelig! Det er et kjedelig svar, men jeg er veldig, veldig glad. Vi hadde helt fantastiske ski, sa Taugbøl til samme kanal.

Tre norske endte sikret seg finaleplass på VM-sprinten. Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl fikk gå finalen i solsteken, sammen med blant annet det russiske gullhåpet Aleksandr Bolsjunov og Sveriges Oskar Svensson.

Og finalen endte med en norsk maktdemostrasjon.

– Se på det klyvet!

Bortsett fra Pål Golberg, som gikk videre på tid, tok alle de fem norske seg kontrollert til semifinalene.

Høsflot Klæbo kjempet mot blant annet Emil Iversen, Erik Valnes og Aleksandr Bolsjunov i et knallsterkt semifinaleheat. Klæbo tok seieren foran Valnes, mens Bolsjunov tok tredjeplassen. Emil Iversen endte på femteplass, og dermed røk finaleplassen.

– Se det klyvet til Valnes! Parkerer Bolsjunov! Jeg synes han viser gode takter i bakken der, roste TV 2-ekspert Marit Bjørgen etter Valnes og Høsflot Klæbo tok seg til finale.

Pål Golberg og Håvard Solås Taugbøl gikk i det andre semifinaleheatet. Solås Taugbøl vant heatet, mens Golbergs tid ikke var god nok til å komme til finalen.

– De fortjener en champagne!

I kvartfinalen tok Høsflot Klæbo og Erik Valnes seg oppskriftsmessig videre. De fikk en luke til resten av feltet og kontrollerte inn til henholdsvis første og andreplass.

– Tar av seg stavene før mål der også, Johannes. Lov å være litt «cocky», gliste TV 2s langrennsekspert Marit Bjørgen etter at Høsflot Klæbo kontrollert tok seg til semifinale.

Emil Iversen tok seg også kontrollert til semifinalen etter å ha vunnet sitt kvartfinaleheat. Det samme gjorde Håvard Solås Taugbøl i sitt heat.

Pål Golberg endte på tredje i sitt heat, men gikk som nevnt videre på tid.

Marit Bjørgen hyllet det norske smøreteamet.

– Jeg tror du må sende en champagne flaske i smøretraileren, Odd-Bjørn Hjelmeset (TV 2-ekspert i Oberstdorf, red. anm)! Det synes jeg de fortjener. Det ser veldig bra ut, konstaterte Bjørgen før semifinalene.

Viste at VM-formen er inne

Høsflot Klæbo viste allerede i prologen at han har funnet VM-formen. I torsdagens prolog var han overlegent raskest, 3,48 sekunder foran Erik Valnes.

Klæbo gikk i mål som tredje løper i prologen og kunne se både den ene og den andre sterke løperen komme i mål flere sekunder bak seg.

Valnes var greit fornøyd med prologen, som gikk mens det ennå var relativt faste forhold i milde Oberstdorf.

– Nå er det ganske fast, litt sukker, men gode stavtak. Det er fine forhold nå, men det blir vel mykere etter hvert, sa han til NRK.