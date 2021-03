Brygget øl til ære for manageren - se svaret de fikk tilbake

– Vi har tatt noen smaker som er typisk for Rosario-regionen i Argentina, som han er fra. Blant annet med mango og pasjonsfrukt, og da får vi en argentinsk pale ale, sier Svend Anders Karlsen-Moum til TV 2.

Vi møter Karlsen-Moum og daglig leder i supporterklubben, Anders Palm, i Fredrikstad når de for første gang skal få smake på ølet.

– Det lukter og smaker seier. Det er tre poeng, ler han.

SVARET: Karlsen-Moum mottok et svar personlig fra Marcelo Bielsa. Foto: Martin Leigland / TV 2

Men supporterne turte ikke å brygge en Bielsa-øl uten godkjenning fra den karakteristiske Leeds-manageren.

– Vi tok en råsjanse, og sendte en mail til klubben og Bielsa like før jul. To dager etter kom svaret om at det var greit. God jul og godt nytt år, skrev han. Så det er den beste beskjeden jeg har fått siden jeg ble pappa, sier supporteren.

Les hele svaret til Marcelo Bielsa nederst i saken

– Først og fremst syns vi det er en morsom greie for supporterne. Å ha noe håndfast som vi kan feire Leeds med. Men Bielsa fortjener virkelig enhver hyllest, forklarer Karlsen-Moum.

Går til veldedige formål

Ølet lages i Fredrikstad hos mikrobryggeriet Nøisom. Alt overskudd skal gå til veldedige organisasjoner i Leeds.

– Vi gjør ikke dette for å tjene penger. Så vi understrekte for Bielsa at om det blir overskudd på dette her, så går det til veldedighet. Vi har allerede gitt mye til veldedighet i Leeds, understreker Karlsen-Moum.

FORNØYDE: Svend Anders Karlsen-Moum og daglig leder i Leeds skandinaviske supporterklubb Anders Palm. Foto: Martin Leigland / TV 2

Supporterklubben har tidligere laget to øltyper: Én for legenden Peter Lorimer, og én for Eddie Gray. Like før jul ga supporterklubben rundt 120.000 kroner til organisasjoner i Leeds.

– Det er organisasjoner som hjelper hjemløse på gaten i leeds, og trengende familier med matleveringer. Det syns vi er ålreit å gjøre fra oss i Skandinavia, til Leeds som er vår andre hjemby, sier Palm.

Bielsa-opptur

Den 65 år gamle argentineren tok over Leeds United i 2018. Siden det har «El Loco», som han kalles, sørget for opprykk fra Championship og retur til Premier League for første gang på 16 sesonger.

– Vi syns det er veldig morsomt at han godtok forespørselen vår. Han var akkurat det Leeds trengte, «Exactly what we need», og det heter jo ølen og, sier Palm.

OPPRYKK: Marcelo Bielsa feirer returen til Premier League for Leeds United. Foto: Lee Smith

I sin første sesong tilbake i Premier League har Leeds sørget for målrike kamper, stor underholdning og en foreløpig 10. plass på tabellen. På 25 kamper har det blitt hele 86 mål for de hvite både for og mot.

– Han er i ferd med å bli en legende allerede, bare etter får år. Og det er det ikke mange som blir. Han var nesten en legende dagen etter at han kom, forteller Palm.

Les hele svaret til Marcelo Bielsa her:

«Jeg takker deg og alle menneskene som er en del av Leeds United Supporters Club of Scandinavia for at du og dere har tenkt på meg og vil utføre denne hyllesten. Når målet med en handling er å hjelpe de menneskene som trenger det mest, ville det være tull fra min side å motsette meg implementeringen. Hilsen til deg og lille Viktor. God jul og et godt nytt år til alle Leeds United-fans i Skandinavia».