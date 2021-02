Odd Nerdrum (76) om sønnen Öde: – Han blir mye mer elsket

Farmen kjendis er over for denne gang, men spesielt én av deltakerne i årets sesong vil ikke bli glemt med det første. Kunstner Öde Spildo Nerdrum (25) sjarmerte nemlig nordmenn i senk med sin originale og karakteristiske væremåte.

Nå er 25-åringen, som er sønn av kunstner Odd Nerdrum (76), tilbake til hverdagen, på hjemstedet Røvik gård ved sjøen i Stavern.

Se video av TV 2s besøk i familiens hjem i Stavern, øverst i saken.

RØVIK GÅRD: Familien Nerdrum bor relativt isolert fra omverdenen på gården i Stavern. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I Stavern vokste Öde opp med familien, godt isolert fra omverdenen. Da han og søsteren, Aftur (21), besøkte God morgen Norge tidligere i høst, uttalte han at «oppveksten var et virvar og en suppe med mye rart i».

TV 2 fikk et eksklusivt møte med far og sønn Nerdrum, hjemme i kunstnernes atelier på gården.

SOM FAR SÅ SØNN: Öde Nerdrum har arvet kunstnertalentet fra sin far Odd Nerdrum. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2. Les mer KUNST: Odd Nerdrum foran et av maleriene i atelieret på gården. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer UNGT TALENT: Öde Nerdrum følger i far Odds fotspor. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer

Fulgte spent med

Selv om familien hadde liten kunnskap om Farmen-konseptet på forhånd, har både de og Nerdrums kunst-elever fulgt spent med på Ödes innsats i realityprogrammet.

– Vi følger så godt med vi kan. Jeg har nå gått igjennom disse Farmen-filmene, og det har vært en stor glede for meg å se Öde og de andre som er med, sier Odd da TV 2 møter han og sønnen i familiens atelier.

Selv er han godt vant med oppmerksomhet i media, men han hadde likevel få råd å gi sønnen før han skulle debutere på TV-skjermen.

– Jeg gav ingen råd i det hele tatt, for jeg ante jo ikke hva det var for noe. Det var jo første gangen jeg så på Farmen, med min sønn Öde. Det var en merkelig opplevelse som jeg aldri skal glemme, forteller den rutinerte kunstneren.

– Mye mer elsket

76-åringen mener samtidig at sønnen har blitt mottatt av både media og publikum på en ganske annen måte enn ham selv.

– Nå tror jeg ikke at jeg var i rampelyset på den måten der, Øde aspirerer mer til hegemoniske størrelser. Mye av det som gjorde at jeg ble litt kjent var vel mest all den kjeften jeg fikk for alt det gale jeg gjorde, smiler Odd og legger til:

– Så det blir liksom litt sånn omvendt proporsjonalt, han blir kanskje mye mer elsket.

STOLT AV SØNNEN: Odd Nerdrum er glad for at sønnen Öde har blitt bedre tatt imot i media enn ham selv. Foto: Ditlef Eidsmo/TV 2.

25-åringen synes det er fint at programmet endelig ble vist på TV, nesten et helt år etter innspillingen.

– Det var jo litt som en lang drøm der inne, så når det blir vist på fjernsynet så blir det jo en slags bekreftelse på at det er virkelig. Og så synes jo min far og min mor, og flere for øvrig, at det er gøy å se på. Da blir det ikke en schizofren opplevelse, det blir noe virkelig, forteller Öde.

Glad for pause

På Farmen kjendis fikk nordmenn se Ödes talenter innenfor kunst og håndarbeid, da flere av ukesoppdragene krevde kunstnerisk utfoldelse. 25-åringen har samtidig mange andre talenter, og Odd lar ikke lovordene vente på seg når han snakker om sønnen.

– Nå er Öde veldig omfangsrik i sitt talent. Han spiller piano så man skulle tro han var en konsertpianist, og han er en veldig god skuespiller. Og så er han attpåtil maler, derav også veldig dyktig som portrettmaler, roser Odd.

MULTITALENT: Öde Nerdrum er ikke bare flink med malerkosten, han kan også spille piano. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2. Les mer Öde foran flygelet i familiens hjem. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer Odd Nerdrum og Øde Nerdrum Foto: Ditlev Eidsmo Les mer

I programmet innrømmer den unge kunstneren at han gjerne skulle hatt tid til å male mer inne på gården. I ettertid setter han pris på at innspillingen krevde såpass mye tid borte fra den vanlige hverdagen.

– Jeg savnet det ganske mye, men samtidig så har jeg en tendens til å bli ganske besatt av ting jeg arbeider med, og da er det jo fint å tvinges til en pause. Jeg har jo fått beskjed av flere gode venner at jeg må skaffe meg litt fritid, så jeg tror det også er litt lurt. Og sånn sett så var også Farmen litt fritid fra arbeidet.

PAUSE: Öde Nerdrum innrømmer at han trengte en pause fra malingsarbeidet og er glad for at han sa ja til Farmen kjendis. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer Öde Nerdrum i aksjon med et av kunstmaleriene hjemme på gården. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer

Utstilling sammen

Den unge kunstneren har gått i farens fotspor, og han har etterhvert blitt en svært dyktig maler. Nå gleder både far og sønn seg til å snart kunne åpne portrett-utstilling sammen, i Bergen.

– Vi har stilt ut portretter, fordi Øde er ekstra god på portretter, forteller Odd.

SELVPORTRETT: Öde Nerdrum foran ett av sine egne selvportretter. Snart stiller han ut sammen med faren i Bergen. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2. Les mer Öde Nerdrum. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer Ung kunstner. Foto: Ditlev Eidsmo Les mer

Familiekunstnerne har derimot ikke samarbeidet om på arbeidene.

– Nei, altså det er ikke noe sånt samarbeide, det er vel bare det at vi arbeider i rommene ved siden av hverandre her og da er vi i familie med hverandre, selv om Odd er mye dyktigere selvfølgelig, sier Öde og får raskt svar fra faren:

– Ja, Gud vet om jeg er det, jeg sliter fælt.

Ikke ferdig med TV-karrieren

Selv om Farmen kjendis er ferdig for denne gang, er det mye som tyder på at det ikke vil være siste gang nordmenn får se den unge kunstneren på TV-skjermen. Men det blir ikke hva som helst.

– Jeg har nok ikke gjort mitt, jeg har nok mer å gi, men jeg vil nok være veldig selektiv til hva jeg sier ja til, forteller 25-åringen.

TV-KARRIEREN IKKE OVER: Öde Nerdrum dukker gjerne opp på TV-skjermen igjen. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2.

– Så det blir «Skal vi male», ikke «Skal vi danse»?

– Det skulle vi nok fått til, men det blir nok ikke Skal vi danse, smiler han.