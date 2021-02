– Det er absolutt siste utvei

– Vi har kastet om på terminlister mer enn nok ganger. Utfordringen er at vi ikke vet når vi kan komme i gang igjen. Det er det største problemet. Budskapet vi har fått nå, er at det blir tatt en en ny vurdering i midten av mars, sier en frustrert generalsekretær i Håndballforbundet, Erik Langerud.

Fortviler

Håndballforbundet fortviler over manglende svar fra regjeringen.

19. februar fikk toppidretten igjen nedslående beskjeder. Seriespill er fremdeles på vent – i hvert fall frem til midten mars. Men for å kunne legge en plan for resten av sesongen, trenger de en dato de kan forholde seg til.

– Er dere kritiske til hvordan regjeringen har løst denne situasjonen?

– Den største frustrasjonen er mangel på forutsigbarhet. Vi vil heller få en dato som er 1. april, selv om det betyr ingen kamper i mars. Dialogen har endret seg veldig fra 2020 når det kommer til forutsigbarhet. Vi er ikke kritiske til smittevernhåndteringen, men det er stor frustrasjon over mangel på forutsigbarhet, sier Langerud.

– Bør de i større grad lytte til dere som har kunnskap om hva de ulike idrettene trenger?

– Jeg ønsker en god og tett og nær dialog med en konkret tilnærming. Det har vært få tilfeller i håndballen, og de aller fleste tilfellene stammer fra sosiale aktiviteter. De tilfellene avdekkes fordi man sjekkes jevnlig. Vi bidrar til at vi faktisk hindrer smitte. Det kunne jeg ønsket mer samarbeid rundt. Jeg opplever at myndighetene vil ha en dialog med idretten, men vi må inn i et spor som er god og konstruktiv.

Erik Langerud, Generalsekretær i Norges håndballforbund. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Flere scenarioer

Mange ulike scenarioer ligger i potten når håndballforbundet skal ta en beslutning om hvordan resten av sesongen vil kunne bli.

– Vi har skissert en del ulike scenarioer. For eksempel halvspilt sesong med mest mulig sluttspill og gjennomføring av NM-finalen som gjenstår på kvinnesiden. Kvinnene har spilt færre kamper på grunn av håndball-EM i desember, så scenarioene kan bli litt ulike for kvinnene og herrene. Et alternativ for herrene kan være å prøve å gjennomføre en full sesong med et redusert sluttspill, forklarer Langerud.

Molde-trener Tor Odvar Moen er en av dem som mener at sesongen må avsluttes nå. Molde har ikke spilt en kamp siden 15. november i fjor.

– Nå ble det vel sagt at dette i utgangspunktet gjelder til midten av mars. I så fall er det ikke mulig å gjennomføre dette. Scenarioet er enkelt. Det skal være en OL-kvalifisering i midten av mars i Montenegro, der noen norske klubber har spillere som vil delta. Disse spillerne må da i karantene når de kommer tilbake til Norge, og da har vi nesten kommet til april før de kan spille. I april skal det også være en ny landslagssamling. Vi har 14 kamper igjen å spille, så det er fullstendig umulig å gjennomføre, sa Moen til Aftenposten forrige uke.

Norsk Topphåndball er daglig i kontakt med klubbene, men meningene om hvordan sesongen skal avsluttes er varierende.

– Det er sprikende og avhenger av mange faktorer for klubbene. Også er det stor forskjell på dame- og herresiden. Det er ingen løsning som er god nok for alle, sier daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein W. Barthold.

Men er det mange som ønsker å avslutte sesongen nå?

Hein Barthold er daglig leder i Norsk Topphåndball. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Før seriestart diskuterte vi ulike scenarioer. Ingen tenkte hva som skulle skje dersom idretten blir stengt ned uten at det er smitte. På damesiden er diskusjonen halvspilt serie, hvordan vi skal få avviklet cupfinalen og hvordan vi skal arrangere sluttspillet? Hva gjør vi med kvalifiseringskamper? Skal vi arrangere en turnering for de som ikke får spilt mer? Noen vil avslutte nå, men flertallet ønsker å få til kamper dersom det lar seg gjøre.

– Vi har en god dialog med norsk topphåndball, men meningene om hvordan sesongen skal avsluttes spriker veldig. Noen vil avlyse nå mens andre vil spille mest mulig, sier Langerud.

– Noen har som du nevnte ytret ønske om å avslutte sesongen nå. Er det uaktuelt å kutte?

– Det er et scenario vi har sett på, men per nå er det absolutt siste utvei. Vårt ønske er minimum halvspilt sesong og en eller annen form for sluttspill. Kommer vi ikke i gang før april blir det krevende, men det sitter veldig langt inne å avlyse.

Mangler kamptrening

Det skal gjøres en ny vurdering av seriespill for toppidretten i midten av mars, men dersom regjeringen gir grønt lys for spill, er det ikke bare å sette i gang med seriekamper.

Flere lag har spilt få kamper og blant annet på grunn av skadehensyn må lagene få muligheten til å spille treningskamper før serien starter opp igjen.

– Alle kan trene, men klubbene mangler matchtrening. Det finnes lag som ikke har spilt kamper siden november. Det er klart vi også trenger en kamptreningsperiode før vi kan dra i gang serien, sier Langerud.

I tillegg skal landslagene ut i kvalifiseringskamper til OL og EM i Montenegro i mars.

– Kulturlivet reiser på turné, og det er greit. Det er veldig lite reise i topphåndballen. Vi reiser med buss fra A til Å med et meget strengt strengt smittevern. Samtidig ser vi heiskøen på Norefjell. At lag som reiser i samme buss, rapporterer om helsetilstand og de stiller på kamp uten en tilskuer. At det ikke skal la seg gjennomføre er vanskelig å forstå.