Det har blitt den tiden på året hvor nordmenn pakker sekken med Kvikk Lunsj og appelsiner og stikker til fjells med skiene og annet pikk-pakk på biltaket. For noen bileiere kan det faktisk bety problemer.

For ikke alle elbiler kan ha taklast. Andre kan kan ha bare lite. Absolutt noe å tenke på i forhold til både vinterferie, påskeferie og sommerferien for den saks skyld. Mange bruker jo en takboks da også.

Mellom 0 og 80 kilo

Flere av de 10 mest solgte elbilene i fjor kan ta 75 kilo last på taket. Men, som nevnt, her er det viktige forskjeller. Eksempelvis kan Nissan Leaf bare ta 35 kilo taklast. Det betyr at du kan ha takstativ og kanskje en lett plast-skiboks på taket.

- Med så lav tillatt taklast er det fort gjort å gå over maksgrensen. Bare skistativ og takboks kan fort veie dette, og da har du ikke mulighet til å bruke takboksen som et ekstra bagasjerom.

Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

De to bilene blant bestselgerne som ikke kan ha taklast i det hele tatt er BMW i3 og Volkswagen ID.3. BMW-en er i utgangspunktet en bybil, mens det er mer overraskende at nykommeren til Volkswagen ikke har mulighet for taklast.

– På forgjengeren e-Golf kan man ha 75 kilo på taket. Like mye som større biler som Audi e-tron og Mercedes EQC. Så det er overraskende at ikke ID.3 er bygget for taklast, mener NAF-rådgiveren.

Viktig å huske på når du pakker skiboksen

Det er noen ting som er viktig å huske på før du pakker skiboksen før turen til fjells. Tre vektgrenser er må man ha kontroll på:

Hvor mye vekt tåler taket?

Hvor mye vekt tåler takstativet skiboksen er festet til?

Hvor mye vekt tåler selve takboksen?

Tillatt taklast på de 10 mest solgte elbilene i 2020: Audi e-tron – Taklast: 75 kg

Tesla Model 3 - Taklast: 65 kg

VW ID.3 - Taklast: 0 kg

Nissan Leaf – Taklast: 35 kg

Hyundai Kona – Taklast: 80 kg

VW e-Golf – 75 kg

MG ZS – Taklast: 75 kg

Mercedes-Benz EQC – Taklast: 75 kg

Polestar 2 - Taklast: 75 kg

BMW i3 - Taklast: 0 kg

Et regnestykke

– Det er den laveste av vektgrensene som styrer hvor mye bagasje du kan ha på taket. Selv om taket tåler 75 kilo, kan du ikke ha det på taket om takstativene bare tåler 50 kilo, rådgir Nils Sødal.

Når du har funnet ut hvor tungt du kan laste, må du gjøre nok et lite regnestykke. Grunnen er at takstativ og skiboks inngår i totalvekten. Så om du kan ha 75 kilo last på taket og skiboksen veier 30 kilo mens takstativene veier 5 kilo, har du 40 kilo du kan pakke i skiboksen.

– Det er viktig å være bevisst vektbegrensningen på taklasten før man pakker skiboksen. Finn ut hvor mye skiutstyret veier før du pakker annen bagasje oppi boksen, avslutter Sødal i NAF.

