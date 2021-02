Ta oss varslere på alvor

I løpet av min oppvekst i Norge, har jeg følt på rasismen tett på kroppen. Gjennom hverdagsrasisme, og hatefulle meldinger og ytringer, både på nett og på gaten.

I fjor sommer valgte jeg å anmelde en sak. Jeg ble utsatt for grov rasisme og trusler tilknyttet min bakgrunn og hudfarge. Det var trusler mot meg og min familie. Det gikk et halvt år før jeg fikk beskjed om at saken ble henlagt. Vest Politidistrikt opplyser at de i 2020 hadde mottatt i alt 27 anmeldelser som inneholder hatefulle ytringer og diskriminering. Tre saker er enda ikke avgjort, i én sak er det gitt et forelegg, mens resten er henlagt. Jeg ga all informasjon, navn, adresse og telefonnummer på de involverte. Likevel ble saken henlagt på stillingens bevis.

Det kan virke som at menneskene bak slike hatefulle ytringer og angrep skjuler seg bak ytringsfriheten. Det er sjeldent at handlingene får noen konsekvenser, eller at dem som kommer med rasistiske ytringer blir stilt ansvarlig for handlingene sine.

Disse menneskene kan ødelegge andres liv. Det blir dype sår og arr på kroppen, som man aldri klarer å fjerne. Det kan føre til depresjon, hat, vold og død. Blir sårene mange og dype nok, kan det føre til at personen ikke overlever, og rett og slett tar sitt eget liv.

Jeg er utrolig glad og takknemlig for at jeg har hatt gode støttespillere i mitt liv og i min oppvekst. Dessverre er det veldig mange med innvandrerbakgrunn som ikke er like heldige.

Jeg føler et stort ansvar for de rundt meg, både i idrett og jobb, når ungdommer opplever rasisme og forskjellsbehandling. Men å være rollemodell for yngre søsken og annen ungdom er ikke alltid like lett. Man kan føle at man ikke strekker til, når slike saker ofte ikke blir tatt på alvor i samfunnet. Det kan oppstå mye frustrasjon og sinne blant ungdom, som igjen kan føre til at man vil ta saken i egne hender.

Ofte blir aggresjonen og protestene rettet mot politi, system og myndigheter når ungdommer ikke blir hørt eller ikke blir tatt på alvor. Jeg kan forstå at sinnet må få utløp et sted, men samtidig er jeg veldig bekymret for dette og hva det kan føre til. Til slutt er det nemlig ungdommen selv som tråkker over grensene og ødelegger livet sitt.

Derfor er min klare oppfordring: Ta ungdom på alvor når vi henvender oss til politi, myndigheter eller bare til voksne på jobb eller i fritiden. Lovverket ligger der, men det må brukes mye oftere enn i dag, i stedet for at anmeldte rasismesaker stadig blir henlagt.

