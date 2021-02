Metoden er utbredt i Sverige og Danmark – frykter den skal spre seg i Norge

Muldyr er personer eller kriminelle organisasjoner som lar pengene være innom sine konti, gjerne i mange ulike land, for at det til slutt skal se ut som om pengene har en lovlig opprinnelse.



Ved mange slike pengeoverføringer av mindre beløp, blir det dessuten vanskeligere å fange opp den ulovlige aktiviteten. Det kan føre til at pengene går under radaren.



En mye brukt metode er at muldyret mottar et beløp på sin konto. Muldyret tar umiddelbart ut pengene i kontanter, spaserer til en annen bank, et selskap eller en annen privatperson, og overfører pengene videre, gjerne til utlandet. For denne «tjenesten» får muldyret en provisjon.

Muldyr blir ofte vervet gjennom mailkampanjer der man med et slags forretningsspråk tilbyr jobb «med å motta penger fra kunder over hele verden og bearbeide pengene ved hjelp av banksystemet og andre betalingsformidlingssystemer».



Grunnen til at for eksempel det «internasjonale IT-selskapet» trenger slik hjelp, er at det er tidkrevende for dem å håndtere selskapets pengestrømmer i hele verden. Derfor trenger selskapet hjelp og er villig til å betale for det.

Kilde: Finans Norge