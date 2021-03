KrF tar grep etter TV 2 sak – vil gi mer støtte til trillingfamilier

Det finnes i dag ingen egne støtteordninger for trillingfamilier. Nå vil KrF gjøre det enklere for trillingforeldre å få avlastning i hverdagen, men kun det første året.

TV 2 har tidligere fortalt om trillingforeldrene Glenn Undheim og Judit Minda.

Hverdagen med tre livlige toåringer er krevende, både økonomisk og tidsmessig. Foreldrene har derfor kjempet en lang kamp for å få den støtten og avlastingen de sårt trenger.

– Det er en fulltidsjobb. Jeg føler at vi rett og slett ikke strekker til og har dårlig samvittighet for at vi ikke klarer å gi nok, sier Judit Minda.

Etter å ha lest TV 2s sak om trillingfamilien vil KrF gjøre det lettere for trillingfamilier å søke om avlastning og hjelp.

– Jeg ble veldig grepet av Glenn og Judit sin historie, sier Jorun Lossius, familiepolitisk talsperson i KrF.

Onsdag vedtok partiet et programforslag som gir trillingfamilier krav på mer avlastning det første året etter fødsel.

Store forskjeller

Det finnes i dag ingen nasjonale støtteordninger for trillingfamilier. Det er derfor opp til kommunen å vurdere hvilket tilbud de kan gi.

I noen kommuner kan trillingfamilier få nattevakt, hushjelp og økonomisk støtte. Andre får nesten ingenting.

Det mener KrF er svært urettferdig.

AVLASTNING: KrF mener alle trillingforeldre har krav på avlastning og støtte. Foto: Astrid-Therese Theisen / KrF

– Jeg mener at denne avlastningen bør være på plass uansett hvor i landet du bor. Dette bør ikke være geografisk betinget, sier Lossius.

KrF går derfor inn for å lage en nasjonal støtteordning til trillingforeldre, uavhengig av hvilken kommune man bor i.

– Vi vil sikre at alle trillingforeldre får avlastning. De skal ha krav på minst 15 timer med hjelp i uka det første året, sier Lossius.

– Ikke tilstrekkelig

Judit og Glenn er glade for at KrF nå ønsker å ta grep for å gjøre ting enklere for trillingfamilier.

– Det er utrolig deilig å bli hørt, sier Undheim.

Han mener likevel ikke at forslaget til KrF er tilstrekkelig.

– Det er en god start, men det er ikke nok å kun tilby støtte til barna har fylt ett år. Vi har fortsatt behov for avlastning selv om barna har fylt to år, sier Undheim.

Judit og Glenn bruker store deler av dagen på mating, legging, leking og bleieskift. Det blir derfor lite alenetid, og lite søvn.

– Vi synes alle trillingfamilier burde få tilbud om avlastning frem til barna har fylt minst tre år, sier Undheim.

Mange flerlingfamilier sliter

Det er flere hundre som har tatt kontakt med Judit og Glenn etter at de på søndag fortalte sin historie. Flere av de som sender meldinger er selv flerlingforeldre som sliter med å få endene til å møtes.

– Responsen har vært helt enorm. Det er tydelig at det er mange familier som sliter med det samme, sier Undheim.

Han håper politikerne også vil vurdere å gi trillingfamiliene mer økonomisk støtte, spesielt for å dekke utgifter til barnehage og SFO.

– Vi har normale inntekter begge to, men det strekker ikke til. Vi må ha tre av alt, hundrevis av bleier i måneden og spesiallaget vogn og bil. Bare barnehageutgiftene ender opp på rundt 9000 hver måned, sier Undheim.