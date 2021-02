Falla tok VM-sølv og stilnet kritikerne: – Som en gullmedalje

Ski-VM åpnet med et smell for de norske sprinterne. Maiken Caspersen Falla tok sølv på åpningsdistansen.

Torsdag gikk ski-VM i Oberstdorf av stabelen med sprint som første øvelse. Det skulle bli en norsk jubeldag med medalje.

Halvparten av finaleheatet var norsk, da Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth hadde tatt seg til finalen i solsteken i Tyskland.

Til slutt ble det svensk seier til Jonna Sundling, mens Falla måtte vente i spenning på målfoto i kampen om sølvet. Hun ledet på oppløpet og måtte strekke frem skiene for at Anamarija Lampic ikke skulle ta hun igjen.

Til slutt kunne Falla juble for sølv.

– Helt fantastisk, årets beste dag formmessig. Jeg stivner i siste bakken, men tar ut alt. Det er som en gullmedalje, helt fantastisk, sier Falla til NRK etter medaljen.

Hun sier følgende til TV 2:

– Jeg tror jeg må få si at jeg er stolt over det jeg får til. Jeg får ut alt jeg er god for da, og går mitt beste løp på over et år, i dag når det er VM. Hadde folk sagt for tre-fire uker siden at jeg skulle ta medalje hadde jeg nektet å tro på det. Jeg har følt meg så dårlig og det har vært så mye tull, sier hun og legger til:

– Jeg er veldig takknemlig for all hjelpen jeg har fått på veien og alle som har hatt troen på meg da, selv om jeg har vært sliten og nedfor. Dette er en medalje til de også.

TV 2s langrennsekspert Marit Bjørgen var mektig imponert over sølvet.

– Maiken tar sølv! Det er vanvittig bra. Det viser styrken hennes. Det er imponerende av Maiken som har jobbet seg til form i dette mesterskapet, sier Bjørgen i VM-stua.

Ane Appelkvist Stenseth ble nummer fem og Tiril Udnes Weng nummer seks.

– Det Maiken gjør er så rått. Det er en person man virkelig kan regne med i et mesterskap. Å ta sølv med den oppkjøringen hun har hatt... Det hodet hennes skulle jeg gjerne likt å ha, sier en emosjonell og tårevåt Appelkvist Stenseth.

– Det var gøy helt til finalen, det var sjanseløst. Jeg får glede meg på Maikens vegne i dag, det var uten tvil dagens store høydepunkt, sier Udnes Weng til TV 2.

– Gode, gamle Maiken

TV 2s langrennekspert Petter Skinstad trodde før sprinten at en æra med Maiken Caspersen Falla som verdens beste sprinter kunne være over. Det begrunnet han med 30-åringens svake sprintresultater denne sesongen.

I prologen var hun imidlertid nest best og i kvartfinalen suste hun fra konkurrentene. Da var tonen en annen hos Skinstad.

– Nå tyder alt på at hun har funnet formen. Hun har seks individuelle medaljer i mesterskap på rad, helt siden VM i 2013. Nå ser hun ut som gode gamle Maiken, sa Skinstad.

– Maiken er jo mesterskapsløper, og bevist tidligere at hun klarer dette, tilførte TV 2s langrennsekspert Marit Bjørgen.

I semifinalen skulle Falla opp mot flere av storfavorittene, deriblant Linn Svahn fra Sverige. Der tok løperen fra Fetsund seg til finale som nummer to i sitt heat, mens det ble sjokkexit for Svahn. Ane Appelkvist Stenseth og Tiril Udnes Weng tok seg også til finale. Sistnevnte krasjet med tvillingsøsteren Lotta Udnes Weng i semifinalen, som falt og røk ut av konkurransen.

– Lotta kræsjer inn i Tiril! Nei, nei, nei. Det er kjedelig ass, uff, sa Bjørgen om den spesielle hendelsen.

Alle norske til semi

I prologen viste Falla imidlertid at VM-formen var inne. Hun endte som nummer to bak svenske Johanna Hagström.

– Jeg var så nervøs, men føler at ting falt litt på plass ved start. Jeg føler at jeg har litt å bevise og går med en følelse av at jeg har alt å vinne, sa Falla til NRK etter prologen.

I sitt heat i kvartfinalen knuste hun konkurrentene og gikk først over mål over tre sekunder før nummer to.

– Det ser ut som de har lykkes med gode ski, og at måneden Maiken har hatt hjemme har gjort godt, sa TV 2s langrennsekspert Marit Bjørgen etter kvartfinalen.

Anna Svendesen, Ane Appelkvist Stenseth, Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng gikk alle videre fra prologen og kvartfinalen og til semifinale. Dermed var samtlige norske blant de tolv beste.

– Dette kan bli en god norsk dag, utbrøt Bjørgen og siktet til gode norske ski.

– De norske smørerne har vært på påskefjellet før, for å si det sånn, sa Skinstad.

I semifinaleheat to krasjet tvillingene Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng. Førstnevnte tok seg til finale, mens sistnevnte falt og gikk ut av konkurransen. Anna Svendsen røk også ut da hun ble nummer tre i første semifinaleheat.