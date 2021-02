Vi tar neppe mye feil når vi påstår at de fleste innimellom kjenner på en betydelig irritasjon i trafikken. Selv den mest sindige av oss kan få det til å koke over av medtrafikanter som oppfattes som «fullstendig udugelige». I alle fall der og da.

Eller i motsatt fall: At vi selv får en hissig tut, når vi akkurat smetter over lyskrysset som i alle fall nesten, var grønt.

Det er i det hele tatt mange måter å hisse opp sine medtrafikanter på.

Risikokjøring

Nå viser en fersk undersøkelse utført av TNS Kantar, hva dine medtrafikanter irriterer seg mest over.

Litt overraskende er det at verken fotgjengere som går på rødt, syklister eller elbiler i kollektivfeltet er særlig kilde til frustrasjon i trafikken. Derimot er manglende avstand til bilen foran, råkjøring og kjøring under fartsgrensen, noe som lett utløser irritasjon hos andre.

En av tre irriterer seg over mobilbruk, nær halvparten svarer at manglende bruk av blinklys er et irritasjonsmoment. Men helt på topp finner vi farlige forbikjøringer. Hele 58 prosent irriterer seg over det.

– Gjengangeren er rett og slett andre bilisters risikokjøring. Det som oppleves som farlig er bilistene ganske samstemte om, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Topp-listen

Elbiler går kortere og lader saktere – nå vil NAF rydde opp

Lite å tjene på å stresse

Sødal har noen gode råd til bilister på vei til eller fra vinterferie i disse dager:

– Bilen brukes av de fleste som skal på vinterferie. På utfartsdager kan det lett bli kø. Da er det viktig å ikke stresse, puste med magen og holde deg i køen. Vil du unngå kø er det lurt å utsette eller framskynde avreisen, forklarer han.

Selv uten kø er det ofte tett trafikk i ferietiden. Da er det også lurt å følge trafikken og ikke gjøre farlige forbikjøringer.

– Det er utrolig lite man tjener på å kjøre forbi når det er tett trafikk. Litt for høy fart er også langt mindre tidsbesparende enn mange tror. Kjører du i 90 kilometer i timen i 80-sonen sparer du skarve 50 sekunder per mil, sier Sødal.

Fakta: Hva irriterer oss mest i trafikken: Folk som foretar farlige forbikjøringer 58 %

Folk som ikke bruker blinklys 46 %

Folk som bruker mobiltelefon mens de kjører 35 %

Folk som ikke holder avstand til bilen foran 26 %

Folk som råkjører 23 %

Folk som kjører under lovlig fartsgrense 18 %

Folk som ikke skrur av fjernlysene når de møter andre biler 16 %

Folk som sniker i bilkø / stadig bytter felt 16 %

Folk som ikke kan reglene for rundkjøring 15 %

Syklister i veibanen 12 %

Fotgjengere som går på rødt lys 5 %

Folk som kjører elbil i kollektivfelt 2 %

Folk som kjører elbil gjennom bompengestasjonene 2 %

Dieselbiler som forurenser 1 %

Motorsyklister 1 %

