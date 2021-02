De eneggede tvillingene gjorde alt sammen – nå har begge skiftet kjønn

De 19 år gamle tvillingene vokste opp i en liten by sørøst i Brasil, og sier at de «aldri identifiserte seg som gutter», skriver nyhetsbyrået AFP. Nå har de fått gjennomført operasjonen de har drømt om lenge.

– Dette er det første rapporterte tilfelle i verden av tvillinger som var antatt å være gutter ved fødselen som gjennomgår kjønnsoperasjoner for å bli kvinner, sier lege Jose Carlos Martins ved Transgender Center Brazil, en klinikk i den sørøstlige byen Blumenau.

FØRSTE I VERDEN: Lege Jose Martins sier historien er den første i sitt slag i verden. Foto: - / AFP / NTB

Martins opererte begge tvillingene, med to dagers mellomrom.

– Jeg har alltid elsket kroppen min, men ikke kjønnsorganet

En uke senere smiler, ler og gråter jentene i et intervju med AFP.

– Jeg har alltid elsket kroppen min, men ikke kjønnsorganet, sier Mayla Rezende.

– Jeg pleide å blåse på løvetann og ønske meg at Gud skulle gjøre meg til jente, sier hun, som studerer medisin i Argentina.

Rezende forteller at hun gråt da hun så seg selv etter operasjonen.

Søsteren Sofia Albuquerck framstår ifølge nyhetsbyrået noe mer reservert. Jentene avslutter hverandres setninger når de forteller hvordan de støttet hverandre gjennom mobbing, seksuell trakassering og vold gjennom barndommen og ungdomstiden.

– Vi bodde i verdens mest transfobiske land

Albuquerck studerer til å bli sivilingeniør i Sao Paulo. Hun forteller at det har vært vanskelig å vokse opp i et land der 175 transpersoner ble drept i fjor. Det er mer enn noe annet land, ifølge National Association of Transvestites and Transsexuals (Antra).

Tvillingene kommer fra den lille byen Tapira, der det bor 4000 mennesker. De er fortsatt preget av en vanskelig barndom, og forteller at de fortsatt lever i frykt. Men heldigvis har de familien i ryggen.

Søstrene ble operert i midten av februar. Foto: - / AFP / NTB

– Foreldrene våre var ikke redde for hvem vi var, de var redde for at folk skulle være fæle mot oss, sier Rezende.

Det var bestefaren deres som betalte for operasjonen. Han auksjonerte bort en eiendom for å betale regningen på 20.000 dollar.

Var lettet da døtrene kom ut som transseksuelle

Moren, Mara Lucia da Silva forteller at hun var lettet da tvillingene kom ut som transseksuelle.

– Jeg kan ikke engang huske å ha tenkt på dem som gutter. For meg var de alltid jenter, forteller hun.

Hun forteller at hun tok dem med til leger og psykologer som barn.

– I hjertet mitt visste jeg alltid at de var jenter, og at de led, sier 43-åringen.

– Jeg angrer på at jeg aldri ga dem en dokke eller en kjole, og for å ikke gjøre dem lykkeligere da de var jenter.

Jentene beskriver moren som en støttebjelke.

– Hun var som en løvinne. Hun beskyttet oss alltid med nebb og klør.

Skulle egentlig til Thailand

Jentene hadde opprinnelig planlagt å gjennomføre operasjonen i Thailand, men endret planene da de oppdaget senteret.

Kjønnsoperasjoner har vært statlig dekket siden 2011, men kun fem offentlige sykehus gjennomfører prosedyren og ventelisten er lang. Å gå gjennom en privat klinikk gjorde at søstrene kunne få operasjonen tidligere.

– Jeg er stolt over å være en transkvinne. Jeg har levd i frykt for samfunnet for lenge. Nå ber jeg om respekt, sier Rezende.



– Gud skaper sjeler, ikke kropper. Jeg vil hjelpe folk å se at vi også er mennesker, avslutter Albuquerck.