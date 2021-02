Steg over 100 prosent

Rundt en time før børsene stengte begynte den å skyte i været, og oppgangen gikk så raskt at handelen ble stanset. Til slutt endte aksjen opp nesten 104 prosent.

GameStop-aksjen har vært en snakkis den siste tiden. En intens aksjekamp mellom vanlige småinvestorer og finansfolk på Wall Street har nemlig utspilt seg for åpen scene, og aksjekursen til den amerikanske spillkjeden har gått som en jojo.

Årsaken er at en horde av småinvestorer har mobilisert gjennom Reddit-forumet r/WallStreetBets og blitt enige om å investere tungt i GameStop-aksjen. Hordeinvestorenes storoffensiv har ført til at finansfolk som hadde veddet på nedgang i GameStop-kursen, såkalt shorting, har tapt store summer.

Høyeste på en god stund

Mobiliseringen blant småinvestorene gjorde at aksjen som lå på litt over 17 dollar i starten av januar på det høyeste var helt oppe i 483 dollar. Etter at aksjen skjøt i været den siste timen onsdag, ligger den nå på nesten 92 dollar.

Dette er det høyeste siden kursen falt i starten av februar. Økningen kommer dagen etter at det ble kjent at selskapets finansdirektør Jim Bell går av, for å «øke farten på GameStops transformasjon», skriver CNN. Dette kan ha gitt investorene økt tro på verdien til selskapet på sikt.

Feiring i Reddit-forumene

I r/WallStreetBets jubles det nå over onsdag kvelds verdiøkning. Flere har postet diamant-emojier, som brukes for å symbolisere at man planlegger å holde på aksjene over tid. Mange uttrykker tro på at aksjen vil fortsette å øke i verdi den neste tiden.