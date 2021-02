Ekspert tror Guardiolas historie er det eneste som kan stoppe City i Champions League

Manchester City hadde få problemer med å sikre seg et godt utgangspunkt før returmøtet med Borussia Mönchengladbach.

Pep Guardiolas menn hadde full kontroll mot tyskerne og kunne reise hjem til England med en 2-0-seier i bagasjen.

Seieren sørger for at Manchester City har vunnet 19 kamper på rad. Kun seks mål har de sluppet inn i denne perioden.

– Dette var enormt. Så får vi se om Manchester City klarer å holde dette oppe i en turnering de vanligvis har slitt, og kanskje opplevd noe overtenking fra Pep, som har gjort noen rare vrier i avgjørende kamper. De har fått en enormt god plattform og er enormt gode defensivt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Guardiola har ikke vunnet Champions League siden 2010/2011-sesongen. Da vant han det gjeve trofeet da Barcelona slo Manchester United i finalen. Han klarte aldri å ta Bayern München til finalen, noe han fortsatt ikke har klart med City.

Thorstvedt fikk støtte av TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Det eneste man tviler på nå er historikken til Guardiola. Om han choker litt med taktikken. Det er kanskje det eneste, fordi måten de fremstår på nå er helt fremragende, sier Gulbrandsen.

Hyller stopperkjempen

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt trekker frem et navn når han skal forklare suksessen. Rúben Dias.

– Man kunne stablet opp et B-lag fra Citys stall som hadde klart seg greit i Premier League. Vi snakker øvre halvdel for B-laget. Slik det ser ut nå er den defensive stabiliteten blitt bedre. Rúben Dias er helt fantastisk. For meg er City en av de to store favorittene til å vinne Champions League, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Rúben Dias ble hentet til Manchester City før årets sesong. Portugiseren kostet svimlende 68 millioner euro, noe som tilsvarer rundt 800 millioner norske kroner.

Men portugiseren har levert varene. Han har stabilisert City-forsvaret sammen med John Stones. Noe som har tvunget én av forrige sesongs beste stoppere, Aymeric Laporte, til benken.

Rúben Dias har spilt 23 kamper i Premier League denne sesongen. Tallene under er sammenlignet med Virgil van Dijks 23 første kamper forrige sesong.

Rúben Dias sin statistikk etter 23 kamper i Premier League. Foto: Twenty3/TV 2 Virgil van Dijks statistikk etter hans første 23 kamper i 2019/2020-sesongen. Foto: Twenty3/TV 2

Tror de kan gå hele veien

Erik Thorstvedt tror Manchester City denne sesongen kan ta klubbens første Champions League-tittel.

– Selv om Bayern München har rotet det litt til i Bundesliga er det et lag du skal være sabla god for å slå. Nå ser det ut som drømmefinalen. Manchester City mot Bayern München, sier Thorstvedt i Målshow Europa.

Grunnen til at han tror de kan gå hele veien er at de har lært seg andre måter å kontrollere kampene på.

– De hadde jo litt motgang i starten med en del skader. Nå har de fått spillerne til å fungere sammen og fått bedre kontroll defensivt. De holder nullen og har mye mer kontroll i kampene. De kan kontrollere dem på en helt annen måte, de trenger ikke bare å angripe fremover. Det tror jeg er ekstremt viktig i Champions League, sier den tidligere Tottenham-keeperen.