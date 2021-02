Babylykke for kjendispar

Skuespilleren og sangerinnen Katharine McPhee fødte sin første sønn mandag kveld, skriver nettstedet People.com.



- Katharine McPhee og David Foster har fått en sunn og frisk gutt, sier en representant for McPhee til nettstedet.

36-åringen ble gift med den 71 år gamle musikeren David Foster i juni 2019. Det var et drøyt år etter at de sto frem som kjærester.

Under bryllupsfesten var det rundt 150 gjester tilstede, inkludert de fem barna Foster har fra tidligere ekteskap.

Foster, som har vært gift fire ganger før, er dermed nå blitt seksbarnsfar.

Fra før har han barna Sara (39), Erin (38) og Jordan (34) fra hans tidligere ekteskap med Rebecca Dyer, og døtrene Allison (50) og Amy (46) fra andre tidligere forhold.

Fosters nest eldste datter Erin (38) har tidligere fortalt nettstedet at McPhee er et positivt tilskudd til deres liv. Noen ganger spøker døtrene hans og kaller McPhee for «mamma», selv om de er nesten like gamle.