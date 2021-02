Eksperter kritisk til dommer: – Han flytter grensen for rødt kort

Real Madrid fikk over 70 minutter mot ti spillere etter at Atalanta fikk Remo Freuler utvist. Fem minutter før slutt fikk Ferland Mendy lykketreff på langskudd.

Atalanta - Real Madrid 0-1

Real Madrid vant den første Champions League-åttedelsfinalen mot Atalanta borte i Bergamo 1-0.

Real Madrid slet lenge med å bryte ned italienerne, til tross for at de spilte over 70 minutter mot ti spillere. Avgjørelsen kom først fem minutter før full tid da Ferland Mendy scoret på et langskudd.

Spanjolene fikk ifølge TV 2s eksperter hjelp av dommer Tobias Stieler, som ga Remo Freuler direkte rødt kort etter 17 minutters spill.

Målscorer Mendy var på full fart på vei fremover da Freuler kom inn fra siden og felte Real Madrids venstreback på 20 meter.

TV 2s fotballeksperter mener dommeren tabbet seg ut i situasjonen.

– Han flytter grensen for rødt kort i slike situasjoner. Han fratar Mendy en åpenbar scoringsmulighet, men listen har ligget mye høyere tidligere på sånne situasjoner. Det har ikke vært rødt kort før. Det er ikke snakk om at det skal være rødt kort. Det var en stor, stor overraskelse at han tok opp det røde kortet umiddelbart. Han har utsyn, men det er feil dømming, sier Erik Thorstvedt.

– Det er helt klart i regelverket at det er rødt kort om du blir fratatt en stor målsjanse, men jeg synes ikke dette var en stor målsjanse, for han tar touchet vekk fra mål. Kontakten er naturlig. Det er helt klart frispark og gule kort, men rødt kort er for strengt, sier Solveig Gulbrandsen.

Noen få minutter før 1-0-scoringen kunne Casemiro fort blitt utvist da han gikk i bakken i 16-meteren, men dommeren dømte frispark for filming. Likevel valgte dommer Stieler ikke å gi den brasilianske midtbanespilleren det andre gule kortet for kvelden.

Returkampen spilles i Madrid 16. mars.