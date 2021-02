Svenske Linn Svahn (21) er den store favoritten på VM-sprinten torsdag, men hun har ikke bare imponert i oppladningen.

Hennes bisarre intervjusvar på svenskens pressekonferanse får den svenske skilegenden Torgny Mogren (57), som nå jobber i Radiosporten, til å steile.

– Hun oppførte seg som en trassig tenåring. Hun svarte i utgangspunktet ingenting. Jeg aner ikke, jeg syntes nesten det var pinlig, sier han til Aftonbladet.

– Vil vise det i sporet

Svahn var ekstremt kortfattet i sine svar. Da TV 2 spurte henne hva hun syntes om å bli sammenlignet med Petter Northug, svarte hun «ingenting».

Da Aftonbladet spurte hvordan det var å være i solen i Oberstdorf, svarte hun «jeg liker solen».

Om hvordan det er å gjøre VM-debuten? «Spennende».

– Hun vil vise det i sporet og ikke bable for mye før, sier landslagssjef Anders Byström.

– Bør ha respekt

Men Torgny Mogren mener Svahn burde holdt seg for god til å svare på den måten.

– Jeg tror ikke jeg har opplevd det før. Jeg har vært med på og hørt snakk om at man ikke går inn til mixed zone etter konkurranser når ting ikke har gått så bra, og det kan jeg på et vis forstå - samtidig synes jeg man er forpliktet til å gå innom der og si noen velvalgte ord, sier Mogren.

IKKE IMPONERT: Torgny Mogren reagerer sterkt på Linn Svahns oppførsel. Foto: Nils Jakobsson / BILDBYRÅN

– Her har man en pressekonferanse før et stort mesterskap, og vi har en stor stjerne på laget. Det er et samlet pressekorps som er det for å følge svenskene og deres suksess - og så får man ikke noe svar, man kan ikke gjøre jobben. Løperne vet det er kalt inn til pressekonferanse, det er ikke som at de er blitt tvunget. De vet om det og at de må svare på spørsmålene. Og så gjør man ikke det. Jeg mener det er en del av jobben. Men er relativt godt betalt som skiløper, og da bør man ha respekt for de som er der og jobber også, fortsetter mannen som tok VM-gull på femmila både i 1991 og 1993.

TV 2-ekspert Petter Skinstad har i forkant sammenlignet Svahn med Petter Northug, med ett unntak - noe som kom klart frem på pressekonferansen før sprinten.

– Hun minner litt om Northug i stilen, men mangler den humoristiske snerten. Hun er vel så hard som Northug, bare at hun melder det helt uten glimt i øyet. Hun er en beinhard versjon av Petter Northug, analyserer TV 2-eksperten.