Broom er Nordens største nettsted om bil, med nettside, nett-TV, videosatsning - og i flere år sitt eget TV-program. Men podcast har Broom-gjengen aldri laget før.

Det endrer seg nå. Gutta var nylig i studio for å gjøre opptak av første episode. I morgen blir det premiere!

– Dette er noe vi har gledet oss til og jobbet mot lenge, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

Det er få bilpodcaster der ute, og Skogstad mener Broom har et rom å fylle.

– Interessen for bil og bilhold blir bare større og større. Med alt som skjer rundt elektrifisering, kjøp og salg, leasing, leie og spørsmål rundt avgifter – blir også informasjonsbehovet større. Det merker vi på broom.no. Trafikken øker enda mer enn ventet. 2021 har virkelig gitt oss et løft her. Og vi ligger jevnt mellom 550.000-700.000 unike brukere hver uke. Det er solide tall for et nettsted om bil.

Hør første smakebit på BroomPodden her

– Ta oss med på bilturen

Broom-redaktør Knut Skogstad ser fram til å sparke i gang BroomPodden i morgen.

Når det nå blir egen podcast, er planen å nå ut på en annen måte, enn på nettsiden.

– Podcast er en mulighet til å bli mer personlig. Jeg ser på det som at vi ønsker å være med leserne våre som passasjer på bilturen. Så har de noen å høre på. Vi skravler om ting vi håper de synes er interessant å lytte til, og forhåpentligvis kan vi engasjere, formidle litt informasjon og underholde, sier Brooms egen bilekspert, Benny Christensen.

Han mener at dette er en måte å komme nærmere leserne – og lytterne på.

– I en podcast kan vi være mer personlige, vi kan drive med en annen type historiefortelling og slippe ned skuldrene litt. Egentlig er det jo bare noen venner som sitter og prater om bil. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen.

Aktuelle tema

Planen er at BroomPodden, som podcasten heter, vil inneholde flere faste poster. Men ingenting er foreløpig skrevet i stein.

– Vi har aldri gjort dette før, og er derfor ydmyke i forhold til oppgaven. Det blir garantert noen feilskjær – og vi må prøve oss fram. Derfor håper vi Broom-menigheten vil komme med tilbakemeldinger på hva de synes fungerer, og hva som ikke er bra. Det er de som til slutt bestemmer hvordan Broom-podden skal være, understreker redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

I første episode blir det blant annet fokus på elbilåret 2021 og 20-årsregelen.

– Vi vil ikke være en elbil-podcast eller en superbilpodcast. Vi skal ha rom for alt mulig – bare det handler om bil. Om den er dyr, billig, brukt eller ny, har ikke så mye å si – ei heller om den går på strøm eller fossilt drivstoff.

Målet er også at vi skal ha en gjest med i studio noen ganger. I første episode er det Geir Schau som er med.

Han er kjent fra Radio Norge sitt morgenshow Morgenklubben med Loven og co, Skal vi danse på TV 2, Herreavdelingen på NRK og ikke minst som kultfiguren Glenn Rodney Skog og Gatebil.

– Geir Schau var første gjest i nettserien vår Broompraten. Nå er han med i podcasten vår, og har som vanlig mye interessant og moro å fortelle. Jeg kan røpe så mye som at han fikk sparken som mekaniker hos Møller Bil i sin tid. Latteren sitter også løst når Geir begynner å snakke om sin 90 år gamle mor ute i trafikken, smiler Broom-journalist, Mats Brustad.

Klikk og hør første smakebit av BroomPodden her:

Her kan du bli bedre kjent med bilentusiasten Eyvind Hellstrøm - når vi møter han i Broompraten: