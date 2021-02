Jahn Teigen-gitar solgt for flere hundre tusen

GOD KVELD NORGE (TV 2): En el-gitar eid av avdøde Jahn Teigen vekket stor interesse under auksjon.

Det melder «Grev Wedels Plass Auksjoner» i en pressemelding, onsdag.

De har holdt en egen Jahn Teigen-auksjon hvor 299 av de 302 objektene ble solgt, blant annet en gitar eid av den tidligere musikklegenden.

«Høyeste tilslag gikk til El-gitar, Gretsch, som ble solgt for kr. 402.500, etter en utropspris på 30.000 kroner.», står det i pressemeldingen.

En rekke objekter skal også ha gått for mer enn det tidobbelte av utropsprisen.

«Det er ekstra hyggelig at den første kjendisauksjonen i Norge viet Jahn Teigens samlinger ble en slik suksess, nettopp på dagen ett år etter at han gikk bort. Vi opplever at det er mange som har vært med å hedre Jahn Teigen idag», skriver Hans Richard Elgheim som er auksjonarius ved Grev Wedels Plass Auksjoner.

En hyllest til sin far

TV 2 har vært tilstede på auksjonen sammen med datteren til Teigen, Sara, som er initiativtaker bak det hele.



Se video fra auksjonen nedenfor:

Grunnen til auksjonen er at hun inngikk en pakt en faren mens han var i live.

– Den innebærer at jeg skal gjøre ting i pappas ånd, i stedet for mine egne interesser. Det er jeg som skal forvalt hans livsverk videre, da, fortalte Sara Teigen til TV 2.

Første kjendisauksjonen i Norge

Interessen har vært enorm for Jahn Teigens omfattende samlinger og over 50000 nordmenn har vært inne og sett på auksjonkatalogen på nett. Det er ti ganger flere enn det som er normalt ved kunstauksjoner.

– Det er jo første gang det blir arrangert en kjendisauksjon i Norge. Det har jo vært vanlig i utlandet, men det har ikke skjedd her før. Når det nå skjer, må det jo være en kjendis med det formatet Jahn Teigen har, fortalte auksjonarius ved Grev Wedels Plass auksjoner, Hans Richard Elgheim til TV 2.