Derfor hadde Tiger Woods dårlig tid da ulykken skjedde

Klokken 07.12 tirsdag morgen lokal tid gikk alarmen hos politiet i Los Angeles. En av verdens beste golfspillere gjennom tidene var involvert i en stygg trafikkulykke.

Flere medier melder nå hvorfor superstjernen hadde så dårlig tid nettopp denne morgenen.

Like før klokken 07 tirsdag morgen satte Tiger Woods (45) seg inn i sin Genesis GV80 på feriestedet Terranea Resort i Ranchos Palos Verdes i California.

Vitner ved resortet har uttalt at Woods virket utålmodig og ivrig etter å komme seg av gårde, skriver Daily Mail.

TV-opptak

Grunnen til at stjernen hadde dårlig tid var at han skulle møte New Orleans Saints sin quarterback Drew Brees og LA Chargers quarterback Justin Herbert på Rolling Hills Country Club, der de skulle gjøre et TV-opptak.

Planen var at Woods skulle møte NFL-stjernene klokken 07.30, men golfstjernen møtte aldri opp til avtalen.

VERDENS BESTE: Tiger Woods var i mange år verdens suverent beste golfspiller Foto: AFP

Kilder FOX News har snakket med sier at Woods var litt sent ute til avtalen, fordi han måtte vente på at hans Genesis SUV ble kjørt fram på resortet.

15 minutter etter at han kjørte fra Terranea Resort skar Woods sin SUV inn inn i og gjennom midtdeleren, før den store, tunge bilen rullet flere ganger rundt hundre meter nedover en skrent.

Stygg krasj

En nabo i området varslet nødetatene om ulykken.

Carlos Gonzalez ved det lokale sheriffkontoret var den første som ankom stedet.

Da Gonzalez kom ned til SUVen var Woods bevisst, men måtte hjelpes ut fra den stygt krasjede bilen.

En politibetjent sjekker skadene på Tiger Woods sin Genesis GV80. Foto: AP Photo/ Ringo H.w. Chiu

Tiger Woods ble hastet til sykehuset Harbor-UCLA med alvorlige skader i beina. 45-åringen måtte gjennom en lang operasjon i høyre bein og ankel etter ulykken.

Onsdag morgen ble det lagt ut på 45-åringens Twitter-konto at han var våken etter operasjonen, og lå på sykehusrommet for å komme seg til hektene igjen.

Heldig som overlevde

Sheriff Alex Villanueva Los Angeles County uttalte etter ulykken at Woods var heldig som var i live.

– Bilen hans krysset midtdeleren, noe som antyder at bilen holdt høyere fart enn normalt. Stedet hvor ulykken skjedde er en ulykkesbelastet nedoverbakke. Det var ikke bremsespor eller andre tegn på stedet. Bilen traff først veikanten, deretter et tre, før den rullet på siden, sa Villanueva på en pressekonferanse etter ulykken.

Politiet har etterforsket ulykken og opplyser onsdag kveld at golfstjernen ikke blir siktet for uaktsom kjøring etter ulykken.

– Dette var en ulykke, sier politisjef Villanueva.