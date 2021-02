Dele Alli strålte: – Han er tilbake! Han kan bli en veldig viktig mann fremover

Tottenham – Wolfsberg 4–0 (1–0)

– Han var veldig god i dag. Han scorer et nydelig mål, men prestasjonen hans er så god at jeg nesten glemmer målet. Alt han gjorde på banen i dag var bra. Han kommer fra en tøff periode hvor ting ikke gikk helt hans vei. Han har slitt med skader og andre ting, nå tar han steg for steg, sier José Mourinho om Dele Alli etter kampen.

Forholdet mellom de to har sett iskaldt ut fra utsiden denne sesongen.

Alli har kun fått 113 minutter i Premier League denne sesongen.

Forrige gang han startet en ligakamp var i serieåpningen mot Everton. Da ble han byttet ut etter 45 minutter.

24-åringen skulle bli den store spilleren i Tottenham, sammen med Harry Kane skulle han løfte Spurs til toppen. En jobb Kane har måtte bære på sine egne skuldre det siste året.

I starten av februar åpnet derimot Mourinho opp om at han var villig til å gi midtbanespilleren en ny sjanse.

Portugiseren sa at Alli trengte en ny start og at de hadde snakket sammen.

– Det er en avgjørende periode i sesongen for laget og det er det for ham også. Vi trenger en god Dele Alli. Vi bare venter på at han skal være tilbake til normalen og trene med laget.

– Han er tilbake!

Europa League er en av få plasser hvor Alli har fått vist at han fortsatt innehar gamle kunstner denne sesongen.

Onsdag fikk han muligheten fra start mot Wolfsberg og det tok bare ti minutter før han viste seg fra sin beste side.

24-åringen fikk ballen mot seg og mottaket gjorde at ballen gikk rett opp i luften. Da slengte han seg bakover og brassesparket ballen i mål.

– Han er tilbake! Den trengte Mourinho. Den trengte Dele Alli. Han kan bli en veldig viktig mann for Spurs fremover, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

20 minutter før slutt var han igjen involvert. Denne gangen fikk han vist frem overblikket sitt. En nydelig pasning sendte Gareth Bale alene med keeper, og dermed var det 3-0. Alli var også nest sist på Carlos Vinícius sitt mål.

– De har tapt fem av de seks siste, så spørsmålet er om man skal holde fast på det man har hatt, eller om man skal prøve noe annerledes, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-spiller Erik Thorstvedt.

– En Dele Alli i bra form trenger Tottenham. Han er god nok, sier Thorstvedt.

SMILET TILBAKE: Dele Alli så ut til å kose seg på banen onsdag kveld. Foto: Adrian Dennis

Ikke vært på landslaget siden 2019

I januar skal Alli ha vært nær en overgang til franske PSG, men da januar var passert var han fortsatt Tottenham-spiller.

Spilleren som to ganger tidligere har vært på årets lag i Premier League har trolig også en drøm om å være en del av Gareth Southgates landslag i sommerens EM.

EM-plassen er trolig langt frem for Alli. Etter å ha vært ute av landslagsvarmen siden september 2019 har det kommer opp flere unggutter i hans posisjon.

Jack Grealish, Mason Mount, James Madison og Phil Foden er alle konkurrenter av Alli.

Tottenham vant kampen mot Wolfsberg 4-0. Dermed tar de seg videre med 8-1 sammenlagt.