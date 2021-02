Barnevernsansatte Ellen (42) og Ingunn (41) grovt hetset etter TV 2-program

Barnevernet i Tønsberg var forberedt på hets, men er overrasket over hvor massivt og hardt det har vært etter at de åpnet dørene i «Norge bak fasaden».

«Hei. Jeg er barnevernleder Ellen Fisher. Vi kidnapper barn i Tønsberg.»

«Jeg lyver, stjeler, forfalsker, kidnapper, sverter, dolker, bedrar og ødelegger.»

«Tønsberg kommune - der barn ler for siste gang. Satans pedokrati.»

Dette er bare et lite utdrag av meldinger som er lagt ut på Facebook etter at barnevernstjenesten i Tønsberg åpnet dørene i dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2.

I episoden viser barnevernet hva som skjer fra de mottar en bekymringsmelding, til et vedtak blir fattet.

– Barneverntjenesten har ikke tradisjon for å uttale seg i media. Hensikten med å delta i programmet var å vise kompleksiteten og nyansene i en barnevernsak og i vårt arbeid. Vi ønsket å skape en balanse, sier barnevernleder Ellen Fisher til TV 2.

– Vanskelig å beskrive

Både Fisher og avdelingsleder Ingunn Trolldalen Grude var forberedt på at åpenheten i programmet ville føre til mer hets, men de er overrasket over hvor massivt og hardt omfanget har vært.

– Det er vanskelig å beskrive det med ord. Det var på en måte forventet, men jeg blir så sinna. Fordi det er så usaklig og løgnaktig, og det tegnes et bilde av oss som ikke er sant, sier Fisher.

Grude beskriver deler av hetsen som kommer inn som «grenseløs».

– Jeg tenkte på et tidspunkt, hva er det vi har sagt ja til? Hva har vi satt i gang? Det blir så voldsomt, sier hun.

– Underlig at det er lov

Hun måtte derfor gå en runde med seg selv. For de hadde bestemt seg for å være åpen.

– Jeg synes det er vanskelig, men vi står i det og det har vi bestemt oss for. Det er fristende å kommentere tilbake for å ta våre egne ansatte og tjenesten litt i forsvar. Det er en krevende øvelse å la være. Spesielt når det hagler med påstander som overhode ikke har rot i virkeligheten, men vi gjør selvfølgelig ikke det, sier Grude.

De to barnevernsansatte reagerer på at mye av hetsen mot dem blir stående åpent på internett.

– Jeg synes det er underlig at det er lov, og det er rart at de største gruppene på Facebook ikke blir blokkert. Vi har rapportert masse grenseløse bilder, men vi får bare beskjed om at det ikke blir gjort noe med, sier Fisher.

Ønsker debatt

Fisher og Grude understreker at hets og sjikane blir anmeldt i Tønsberg kommune. Men deres erfaringer er at anmeldelser sjeldent fører frem.

Derfor ønsker de nå en debatt rundt trusler og sjikane, og håper at åpenhet kan være en sterk stemme mot alle dem som vil ha «barnevernet fullstendig fjernet».

– Vi er opptatt av å ikke fremstilles som offer. Vi er ikke det, men det kan fort bli sånn. Vi ønsker å vise at dette er en viktig og samfunnsnyttig jobb, og en jobb å være stolt av. Denne åpenheten skal ikke handle om at det er synd på oss, vi ønsker å gi et mer riktig bilde av den jobben vi gjør, sier Grude.

Både Fisher og Grude tror åpenheten kan være helt avgjørende.

– Barnevernstjenesten har vært en lukket institusjon i lang tid. Tiden for å åpne mer opp er nå. Det er ikke sikkert at åpenheten demper de som hater oss aller mest. Men vi tror det kan føre til at samfunnet får en annen opplevelse av oss, at vi klarer å knuse noen myter og at flere foreldre ønsker å kontakte oss på eget initiativ sier Grude.

– Helt uansvarlig

Programleder Janne Amble sier de var forberedt på at dette ville bli et krevende program å lage, og at det ville komme reaksjoner.

– Det er umulig å lage et program om barnevernet som alle er fornøyd med. Men jeg hadde tenkt at kritikken skulle være mer saklig, og ikke så hard og ubehagelig, sier Amble.

Programlederen mener at hatet mot barnevernet er et hat samfunnet må ta på alvor.

OVERRASKET: Programlederne Janne Amble og Kadafi Zaman undersøkte hva som skjer bak dørene i barnevernet. Amble ble overrasket over hvor mye hets det genererte. Foto: TV 2

– Jeg synes det er rart at ingen går inn og snakker om det. Hva gjør vi med at så mange hater barnevernet? Vi kan ikke leve med dette, det er helt uansvarlig, sier Amble.

Episoden om barnevernet var den åttende episoden i sesong to. Amble merker en enorm forskjell fra de tidligere episodene.

– Ingen av de andre episodene har vært i nærheten og generere de samme reaksjonene. Jeg blir ringt på kveldstid, jeg får meldinger i innboksen og kritikken går rett på meg som person, sier programlederen.

– Som en trykkoker

Amble forteller at hun skjermer seg fra det aller verste. Programlederen er likevel klar på hva hun mener er årsaken til at barnevernet er et tema som skaper et så voldsomt engasjement.

– De blir oversett i samfunnsdebatten, og de meningene de har blir sjeldent lyttet til. Når det først kommer saker, så har de et voldsomt behov for å utrykke seg. Det er som en trykkoker, sier hun.

Amble mener at de ansvarlige politikerne nå må komme på banen, og anerkjenne problemstillingen.

– Vi har bestemt oss for å ha et barnevern, og da må vi ta konsekvensene av det på godt og vondt, sier hun.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med noen av innsenderne av meldingene øverst i saken. De har ikke besvart våre henvendelser.