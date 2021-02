Vet ikke hvor mange vaksinedoser som har gått i søpla

Folkehelseinstituttet rydder opp etter at flere tusen vaksinedoser trolig har gått i søpla. Nå anbefaler de å ta ut syv, i stedet for seks doser av hvert glass.

Etter at Folkehelseinstituttet (FHI) oppdaterte sin vaksineveileder forrige uke, har trolig flere tusen vaksinedoser gått i søpla i stedet for å bli brukt i vaksinering.

Det fikk flere kommuner til å reagere, ettersom de har klart å få ut syv vaksinedoser av Pfizer-vaksinen.

På pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag snudde imidlertid FHI og regjeringen.

– Doser fra ulike hetteglass skal ikke blandes. Men det er viktig at vi bruker alle vaksinedosene som kan trekkes opp av ett og samme glass, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

Etterfølgende sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg at de vil at man tar i bruk de ekstra dråpene i vaksineglasset.

– Vi vil gjerne at man bruker syv doser, men den er også godkjent bruken for seks, og det er det som inngår i avtalen som EU har inngått med produsenten, og det betyr at hvis man ønsker og klarer å få ut en syvende dose, så er det helt fint. Det er lovlig og greit. Men man trenger da en godkjenning fra en ansvarlig lege, sa hun på pressekonferansen.

Hentet ut ekstra dose

Oppklaringen kom etter at flere kommuner til tross for FHI-anbefalingen, har klart å hente ut en ekstra dose, slik at de har fått syv doser per hetteglass av Pfizers vaksine.

Blant dem er Bodø kommune, som frem til den oppdaterte veilederen kom forrige uke, har jobbet iherdig med å få ut syv doser av hvert vaksineglass.

– Vi vet at folk sitter og venter på disse dosene her. Vi får lite doser både denne uka og neste uke, og da har det vært ekstra ille å kaste doser, sier Karin Snøve Wiik som er helsesykepleier i Bodø kommune.

Hun var ikke fornøyd da de ble anbefalt å hente ut bare seks vaksinedoser, når de egentlig kunne hentet ut syv.

– Når vi vet hvor dyrebare dråpene er og hvor mange som har ventet kjempelenge for å få vaksinen, er det kjempetrasig å måtte kaste en dose — det er helt forferdelig, sier Wiik.

– Hvordan klarer dere å hente ut den ekstra dosen?

– Vi kjører på med litt luft for å trekke ut nøyaktig syv doser. Vi bruker lupe, perfekt lys og perfeksjon - flinke folk som sitter og trekker opp i full konsentrasjon, sier hun.

Flere tusen i søpla

Men i likhet med flere andre kommuner valgte de å følge anbefalingen til Folkehelseinstituttet.

Det er grunnen til at flere tusen vaksinedoser nå har gått rett i søpla.

Under onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen, fikk FHI-direktør Camilla Stoltenberg spørsmål om hvor mange doser som er blitt kastet til nå.

– Det har ikke jeg tall på akkurat nå. Vi kan gjøre beregninger på det, men det vet vi ikke, svarte hun.

Under pressekonferansen sa Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie at de vil at man nettopp skal bruke syv doser hvis det er nok i glasset.